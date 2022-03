UeD, ricordate Barbara De Santi? Ora posa senza nulla sui social: “Che scandalo” | FOTO

Vi ricordate di Barbara De Santi? Una delle storiche dame di Uomini e Donne, ed ex nemica di Gemma Galgani. Ha conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua particolare personalità: scopriamo com’è oggi.

Barbara De Santi è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. Il percorso della dama, non è andato come sperava. Purtroppo, non ha trovato il principe azzurro, ma ha comunque ottenuto tantissima visibilità, infatti, sui social è seguita da migliaia di follower.

Barbara De Santi dopo Uomini e Donne

La sua esperienza nel dating show di Canale 5 si è conclusa nel corso dell’edizione del 2020, da lì non abbiamo avuto più modo di vederla nel piccolo schermo. Oggi ha un seguito davvero notevole sui social, infatti, ogni giorno mostra la sua quotidianità ai suoi numerosissimi follower.

Sui social pubblica spesso selfie oppure immagini di lei che scatenano continuamente l’attenzione del suo pubblico. Quando faceva parte del parterre femminile, era amatissima e allo stesso tempo criticata per via della sua particolare personalità.

Vedendo il suo profilo Instagram, possiamo notare l’incredibile cambiamento dopo Uomini e Donne. E’ di una bellezza sconvolgente e non è passato inosservato lo scatto a luci rosse che ha pubblicato: scopriamo di più.

Lo sconvolgente cambiamento di Barbara De Santi

L’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne e ha sempre sfoggiato una certa eleganza e raffinatezza. Anche oggi è così, ma la sua vita è senza dubbio cambiata, infatti, appare molto diversa.

Grazie alla sua grinta e al suo carisma si è distinta ed è diventata una delle dame più discusse di sempre. In più occasioni, durante il percorso nel dating show di Canale 5, ha parlato dell’amore per la sua professione.

Barbara, è una professoressa e con il suo caratterino spesso considerato da “maestrina”, ha lasciato tutti senza parole quando ha pubblicato una foto a luci rosse. In particolare, nello scatto si vede la De Santi di schiena che con una mano si copre il seno, lasciando intravedere un perizoma nero. Un’immagine che ha scatenato un certo clamore.

La foto risale a diverso tempo fa, ma è impossibile non notare questo incredibile cambiamento, infatti, sono rimasti tutti stupiti. L’ex dama di Uomini e Donne non l’abbiamo mai vista così sexy.