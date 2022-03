Meghan Markle perde la testa per un famosissimo italiano: Il principe Harry nell’oblio | FOTO

Meghan Markle perde la testa per un famosissimo italiano. Il principe Harry messo in disparte. Che cosa sta succedendo oltreoceano? Scopriamolo.

Meghan Markle e il principe Harry ai ferri corti? La duchessa del Sussex ha perso la testa per un famosissimo italiano. Ecco di chi si tratta.

Problemi per Harry e Meghan

Tra le coppie reali più amate, chiacchierate e discusse del mondo, vi è sicuramente quella composta da Meghan Markle e il principe Harry. Il secondogenito di Lady Diana e l’ex attrice americana sono convolati a nozze nel maggio del 2018 con una cerimonia super lussuosa nella cappella di San Giorgio presso il castello di Windsor nel Regno Unito.

La coppia, poco dopo il matrimonio, ha deciso di interrompere ogni rapporto di sudditanza con la Corona e di condurre una vita da normali cittadini, ragion per cui, insieme, hanno deciso di volare oltreoceano rinunciando alla dipendenza anche economica dal Regno Unito.

Oggi i due vivono in California con i loro bambini, Archie e la piccola Lilibeth. Mentre, il principe Harry continua a mostrarsi in giro in diversi programmi televisivi, rilasciando il più delle volte delle dichiarazioni compromettenti per la Royal Family, la Markle ultimamente appare sempre meno. Colpa forse del bellissimo italiano che le ha fatto perdere la testa?

Chi è il famosissimo italiano che ha conquistato il cuore della duchessa

L’assenza pubblica di Meghan Markle sta facendo preoccupare il mondo. Sono diverse settimane che i mass media indagano sulla scomparsa, da oltre tre mesi, della duchessa del Sussex che ha limitato drasticamente le uscite pubbliche.

Mentre Harry è stato beccato in compagnia della cugina, la principessa Eugenia, e di alcuni amici a fare serata o in giro per la California, della duchessa nessuna traccia. Che sia in atto una crisi matrimoniale?

Fonti vicine a Harry e Meghan smentiscono la notizia: la coppia funziona benissimo. Tuttavia, pochi sanno che la ex attrice, prima di incontrare Harry, aveva perso la testa per un famoso italiano. Si tratta di Cory Vitiello, uno chef stellato che vive e lavora a Toronto.

I due si sono lasciati poche settimane prima che la Markle incontrasse il principe Harry. A quanto pare, è proprio Cory Vitiello che ha aiutato Meghan in uno dei momenti più difficili della sua vita, quello successivo al divorzio dall’ex marito Trevor Engelson.

Cory Vitiello conquistò l’attuale duchessa del Sussex con la cucina ed è stato proprio lui che l’ha introdotta nei salotti dell’alta società facendole incontrare persone vicine al principe. La loro storia è durata quasi 2 anni. In ogni caso, si sono lasciati in ottimi rapporti e lei spesso torna nei locali del suo ex.