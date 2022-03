LDA supera un incredibile record ad Amici | Papà Gigi non potrebbe essere più contento

Manca poco al serale di Amici, siamo agli sgoccioli e LDA sta dando il massimo. Ultimamente il figlio di Gigi D’Alessio ha raggiunto un record incredibile. Suo papà non potrebbe essere più contento: ecco cosa è accaduto.

il successo di LDA è sotto gli occhi di tutti, lui è il protagonista indiscusso di Amici di Maria De Filippi, ultimamente ha registrato un nuovo record molto importante. Una soddisfazione grandissima per il giovane allievo.

LDA, l’incredibile traguardo | Gigi D’Alessio è fiero di lui

Luca D’Alessio, in arte LDA, è uno degli allievi di Amici di Maria De Filippi più seguiti e amati dal pubblico. All’interno della scuola di Canale 5 è cresciuto tantissimo sia a livello artistico e anche a livello personale.

E’ certamente uno degli allievi più seguiti di questa edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Dal suo ingresso nella trasmissione sono nate diverse polemiche, perché il giovane cantante è il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio, nato dalla storia con l’ex moglie Carmela Barbato.

Il duro lavoro viene sempre ripagato, infatti, nelle scorse ore ha superato un record davvero importante, che ha reso orgoglioso suo papà Gigi D’Alessio. Un traguardo quasi irraggiungibile: scopriamo cosa è accaduto.

LDA, supera tutti: un record assurdo ad Amici | Impensabile

Dopo aver conquistato la maglia del serale, LDA ha portato a casa un grande risultato. Si tratta di un record su Spotify con il suo inedito Quello che fa male, con oltre 17 milioni di stream, insomma, dei numeri da capogiro.

Come in molti sapranno, per l’allievo di Amici non è stato affatto facile eliminare i pregiudizi. Però, grazie alla sua determinazione e talento è riuscito a far ricredere non solo i telespettatori, ma anche alcuni insegnanti.

Chi è figlio d’arte va incontro a tantissime critiche, come nel suo caso. Ma durante il percorso di LDA, c’è sempre stata una persona che ha creduto fortemente in lui. Stiamo parlando di Rudy Zerbi, infatti, ha speso delle parole bellissime sull’allievo.

“Quando sei entrato, qualcuno ha provato a metterti addosso l’etichetta di figlio di papà. Chi diceva tutto ciò, quando ti ho dato la maglia del serale, non ha detto niente. I numeri poi a un certo punto o convincono tutti.”

E’ una grande vittoria per l’artista aver raggiunto il cuore di tutti, dal pubblico a casa fino agli insegnanti di Amici 21. Spegnere ogni polemica conquistando dei numeri così importanti è stato un record incredibile per LDA.