Ipertensione, basta con le solite patate novelle: queste abbassano la pressione in un batter d’occhio

Ipertensione? Basta mangiare le solite patate novelle: c’è una tipologia di patate che aiuta ad abbassare la pressione in un batter d’occhio.

Le patate sono un tubero commestibile ed un concentrato di gusto e di nutrimento. Originarie del Sud America, le patate sono state portate in Europa nel 16 ° secolo e ora sono coltivate in innumerevoli varietà in tutto il mondo.

Patate: proprietà nutrizionali

Le patate cotte con la buccia sono una buona fonte di molte vitamine e minerali, come il potassio e la vitamina C.

Oltre ad essere ricche di acqua quando sono fresche, le patate sono composte principalmente da carboidrati e contengono quantità moderate di proteine e fibre.

I nutrienti sono:

Calorie: 87

Acqua: 77%

Proteine: 1,9 grammi

Carboidrati: 20,1 grammi

Zucchero: 0,9 grammi

Fibra: 1,8 grammi

Grassi: 0,1 grammi.

Le patate sono composte principalmente da carboidrati, principalmente sotto forma di amido. Il contenuto di carboidrati varia dal 66 al 90% del peso secco.

Gli zuccheri semplici – come saccarosio, glucosio e fruttosio – sono presenti anche in piccole quantità.

Le patate non sono indicate per i pazienti con diabete, anche se alcune varietà hanno un indice glicemico medio.

Il raffreddamento delle patate dopo la cottura può ridurre il loro effetto sulla glicemia e abbassare l’indice glicemico del 25-26%.

Anche se le patate non sono un alimento ricco di fibre, possono costituire una fonte significativa di fibre per coloro che le consumano regolarmente.

Le patate sono a basso contenuto di proteine. Le patate sono una buona fonte di diverse vitamine e minerali, in particolare potassio e vitamina C.

I livelli di alcune vitamine e minerali diminuiscono durante la cottura, ma questa riduzione può essere ridotta al minimo cuocendoli o facendoli bollire con la buccia.

Ipertensione: ecco la varietà di patata da consumare!

Se si soffre di ipertensione, ovvero lo stato in cui la pressione arteriosa a riposo risulta più alta rispetto agli standard fisiologici considerati normali, è bene consumare con moderazione le patate viola.

Il consumo di patate viola ricche di minerali e di vitamine consente a chi soffre di ipertensione di abbassare i valori di 4 punti percentuali.

Oltre ad essere adatte a chi ha la pressione sanguigna alta, le patate viola proteggono la vista ed aiutano a prevenire malattie come il cancro al colon (questa proprietà è stata dimostrata in diversi studi tra cui quello del Journal of Nutritional Biochemistry).