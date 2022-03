By

L’opinionista Mediaset sgancia una bomba che riguarda Miriana Trevisan: l’ha fatto sotto le coperte con lui. Ecco che cosa ha asserito Biagio D’Anelli.

Biagio D’Anelli incastra Miriana Trevisan

Continua a monopolizzare l’attenzione dei telespettatori la vicenda che riguarda la storia misteriosamente conclusasi tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. I due, che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, hanno posto già un punto ad una love story che nei fatti è durata pochissimo.

Perché è finita questa frequentazione tra i due ex gieffini? Miriana Trevisan dice di essere venuta a conoscenza di alcune informazioni sul conto di Biagio che non le sono affatto piaciute oltre che ad aver riscontrato una certa freddezza nei suoi confronti.

Dal canto suo, invece, l’opinionista Mediaset afferma che la Trevisan non ha mai voluto lasciargli il numero di telefono chiedendogli di dare il suo contatto al suo agente.

Biagio è ormai ospite fisso a Mattino 5 e a Pomeriggio 5 e proprio nella trasmissione di Barbara D’Urso, ha fatto una rivelazione che ha scioccato tutti.

L’opinionista Mediaset sgancia una bomba clamorosa

Biagio D’Anelli mette in difficoltà Miriana Trevisan facendo delle rivelazioni che potrebbero compromettere la ex gieffina costringendola a chiarire, una volta per tutte, la situazione.

È nato un vero e proprio caso circa il numero di telefono che la Trevisan non ha voluto rilasciare a Biagio affermando di non ricordare il codice PIN del suo cellulare che, obiettivamente, non ha nulla a che fare con il numero di telefono.

A Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, si è tornati a parlare nuovamente di questa questione e dopo, aver ricevuto molteplici accuse, Biagio ha fatto delle confessioni davvero inattese.

L’opinionista Mediaset ha infatti affermato che, quando lui non era ancora un concorrente del GF ma in casa c’era Nicola Pisu, la Trevisan proprio sotto le coperte, aveva lasciato su un fogliettino, al figlio di Patrizia Mirigliani, il suo numero di cellulare.

Queste le parole di D’Anelli:

“Sono venuto a sapere che in casa, quando si frequentò all’epoca con Nicola Pisu, lei gli lasciò il suo numero su un foglietto. Il numero quindi se lo ricordava. Non ho capito quindi perché ho dovuto lasciare il mio numero al suo agente”.

Come prenderà la Trevisan questa confessione? Per il momento la bellissima ex gieffina ha scelto la strada del silenzio.