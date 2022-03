“Abbiamo un patto segreto”, Ilary Blasi senza freni: svela l’impensabile proprio su di lui

Ilary Blasi senza freni. La bellissima conduttrice svela l’impensabile: ecco il patto segreto che ha fatto con lui.

Ilary Blasi fa delle confessioni che lasciano tutti senza parole. La conduttrice Mediaset ha stipulato un patto segreto con lui. Incredibile.

Ilary Blasi sorprende tutti

Da qualche settimana Ilary Blasi e Francesco Totti sono sulla bocca di tutti per via della loro vita sentimentale. In questi mesi si è parlato di tradimenti, separazione in casa e allontanamento di una delle coppie più longeve e amate del mondo dello spettacolo italiano.

Nessuna conferma e nessuna smentita. I due sono stati però beccati sorridenti, felici e bellissimi alla festa di compleanno della loro terzogenita, la piccola Isabel. Non sembra dunque esserci area di crisi tra la conduttrice Mediaset e l’ex calciatore della Roma ma la verità, la conoscono solo i diretti interessati.

Intanto, la Blasi che è prossima a partire con L’Isola dei famosi 2022, fa delle rivelazioni scioccanti. Ecco il patto segreto stipulato proprio con lui.

La conduttrice Mediaset ha stipulato un patto segreto con lui

Ilary Blasi è apparsa più in forma che mai. Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6, la conduttrice Mediaset è stata ospitata da Alfonso Signorini che le ha lasciato il dovuto spazio per presentare la sua prossima trasmissione: l’Isola dei famosi 2022.

Il survival game partirà la prossima settimana e il cast è ormai al completo. Sappiamo che questa edizione avrà due opinionisti d’eccezione, Vladimir Luxuria e Nicola Savino mentre i concorrenti, tra i quali troveremo Guendalina Tavassi, Clemente Russo, Roberta Morise, riserveranno delle sorprese inattese.

La Blasi, in un’intervista rilasciata a TV sorrisi e canzoni, a proposito della trasmissione in partenza, ha fatto delle rivelazioni scioccanti: ha stipulato un patto segreto con lui. Di chi stiamo parlando? Chiaramente di Alvin che sarà l’inviato di questa edizione.

Alvin già coperto in passato il ruolo di inviato sempre per l’Isola dei famosi e anche quest’anno lo ritroveremo ma non al fianco della Marcuzzi bensì di Ilary Blasi. Ma qual è questo patto segreto di cui parla la conduttrice Mediaset?

Ecco le sue parole:

“Io e Alvin abbiamo fatto un patto. Mi deve raccontare tutto quello che non si può svelare. Quando tornerà, lo chiuderò in uno stanzino e gli imporrò di dirmi tutta la verità”.

Insomma, la nuova edizione del survival game si presenta fin da ora interessante. La conduttrice dice che il game show ha già una data di chiusura e non sarà lunghissimo come il GF. La trasmissione dovrebbe finire infatti intorno alla prima settimana di giugno.