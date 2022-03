Sale in lavatrice, lo fanno tutte le lavanderie: non riconoscerai più i tuoi capi

Come usare il sale in lavatrice? Con il corretto utilizzo del sale in lavatrice non riconoscerai più i capi. Aggiungere una manciata di sale in lavatrice dà diversi vantaggi nelle faccende domestiche.

Il sale in lavatrice aiuta a tenere l’elettrodomestico quanto più pulito possibile. Aggiungere sale in lavatrice è la soluzione più idonea per eliminare le macchie più ostinate, quelle di unto e di sugo.

Sale in lavatrice per i lavaggi a vuoto

Basta aggiungere del sale da cucina all’interno della lavatrice per effettuare degli efficaci lavaggi a vuoto. Il sale aiuta a ridurre la “durezza dell’acqua” responsabile della formazione del calcare, grandissimo nemico di ogni elettrodomestico. Il sale aiuta ad assorbire l’umidità, che è responsabile dei cattivi odori e della formazione delle muffe.

Sale come anticalcare per la lavatrice

Per utilizzarlo come anticalcare per la lavatrice è possibile aggiungere all’interno del cestello due cucchiai di sale grosso, un bicchiere di acqua e un cucchiaio di bicarbonato. Basta attivare un lavaggio ad alte temperature per godersi di un bucato pulito.

Sale per ammorbidire il bucato

Per ammorbidire in modo ecologico e naturale il bucato è possibile aggiungere all’interno del cestello della lavatrice del sale grosso da cucina.

Il sale agisce sulla durezza dell’acqua, che può cagionare la formazione di calcare.

Sale per le macchie ostinate

In caso di macchie ostinate è possibile aggiungere sale da cucina come ottimo prodotto pretrattante. Ad esempio, per i capi di abbigliamento macchiati con il vino, è possibile cospargere del sale sulle macchie e lasciare che assorba. Dopo un breve periodo di attesa, è bene risciacquare con acqua gassata per poi procedere al lavaggio dei capi.

Per eliminare gli aloni di sudore sotto le ascelle è buon consiglio versare in una bacinella acqua e aceto bianco ed immergere il capo da smacchiare. Dopo una mezzora è bene trattare le macchie con bicarbonato, acqua ossigenata e sale.

Sale per sbiancare i capi

Basta un liquido a base di acqua, sale ed aspirina per sbiancare i capi di abbigliamento. È necessario preimmergere gli abiti in acqua calda, che aiuta a rimuovere la sporcizia incorporata.

Sale per evitare che i colori sbiadiscano

Il sale può essere utilizzato sui capi di abbigliamento colorati per evitare che i colori sbiadiscano e per fare sì che i colori rimangano brillanti.