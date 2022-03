Principe Harry spiega finalmente perché sua sorella è stata tenuta nascosta per tutto questo tempo

Sì, il principe Harry e di conseguenza anche il principe William, ha una sorella, anche se è una sorellastra, ma non è un segreto. Né Buckingham Palace sta zitta su di lei o la rinchiude in casa.

È una curatrice d’arte di 43 anni e lavora come gallerista presso la sua Eleven Gallery.

Di Laura Lopes in effetti non conosciamo davvero molto, in quanto ha scelto di non mostrarsi all’interno della famiglia reale. A parte tutto la “sorella conduce una vita normale”, che non prevede di sfuggire quotidianamente agli obiettivi dei fotografi.

La figlia di Camilla e Andrew Parker Bowles nel 2006 si è unita in matrimonio con Harry Lopes, che vanta delle origini nobili. Dalla loro unione è nata nel 2008 la loro figlia maggiore Eliza, mentre nel 2009 alla coppia sono arrivati i gemelli Gus e Louis.

Si vocifera che la donna avrebbe preferito assumere il cognome del marito forse per allontanare da se staccarsi l’attenzione mediatica del gossip, a causa della storia d’amore tra sua madre Camilla e Carlo.

Un modo discreto di allontanarsi il più possibile dalla voci circa la famiglia reale, muovendosi così nell’anonimato.