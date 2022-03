“Ha 26 figli”, incredibile rivelazione della dama a UeD: proprio lei confessa tutto

UeD, arriva una incredibile rivelazione. Nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi proprio lei confessa tutto: “ha 26 figli”. Il pubblico e la conduttrice restano senza parole.

Maria De Filippi resta muta nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Proprio lei fa una rivelazione scioccante. Ecco che cosa ha confessato l’amatissima dama del trono over.

UeD, Maria De Filippi resta senza parole

L’ultima puntata di Uomini e Donne ha riservato delle sorprese davvero inattese. Maria De Filippi ha cominciato la trasmissione, come suo solito, aggiornando i telespettatori sulle vicende sentimentali di dame e cavalieri che si sono presentati alla sua corte per trovare l’amore.

In particolare, la moglie di Maurizio Costanzo, dopo il consueto spazio dedicato a Gemma, fa accomodare a centro studio Pinuccia e Lucia dato che per loro è arrivato un nuovo cavaliere, Bruno, intenzionato a conoscerle.

Proprio una delle due dame fa una confessione che lascia tutti a bocca aperta, persino Maria De Filippi rimane senza parole e cerca di capire meglio la situazione. Cala il gelo in studio.

Amatissima dama fa una confessione sconvolgente

L’ultima puntata di Uomini e Donne ha lasciato davvero tutti interdetti: un’amatissima dama ha fatto una rivelazione scioccante, persino Maria De Filippi ha perso le parole.

La protagonista in questione è la signora Lucia. A 72 anni, la dama napoletana è arrivata alla corte di Maria De Filippi per cercare un uomo che la tratti come una regina. Per lei è arrivato in trasmissione un signore, Bruno, che è stato attirato dalla sua prorompente personalità.

Lucia, però, ha rifiutato di conoscerlo e ha avuto un’accesa discussione con Tina Cipollari che l’ha offesa e pubblicamente umiliata per via del suo aspetto, dei suoi modi di fare e del suo tono particolare di voce.

La signora, con la grazia e il garbo che la contraddistingue, ha rimproverato bonariamente l’opinionista di Uomini e Donne affermando, di fronte all’ennesima offesa sul suo aspetto fisico, che la Cipollari non è al corrente delle prove a cui l’ha sottoposta la vita.

È così che la signora Lucia racconta di essere vedova, mamma di 5 figli, nonna di 9 nipoti e 3 pronipoti e fa una rivelazione che lascia tutti senza parole. La dama ha raccontato che lei ha 25 fratelli, alcuni dei quali mai conosciuti perché nati prima della guerra e quindi deceduti.

Ha poi confessato che, a 3 anni, è stata rinchiusa in un collegio dove è rimasta fino ai 13 anni. La sua storia ha commosso tutti, persino la conduttrice che è rimasta sconvolta da queste dichiarazioni e soprattutto stupita che una donna abbia potuto partorire ben 26 figli.

La De Filippi ha rimproverato lei stessa Tina Cipollari accusandola di aver fatto una pessima figura. Ha rincuorato, poi, la signora Lucia che sempre con il sorriso sulle labbra, è tornata al suo posto.