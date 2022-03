Barù è stato uno dei concorrenti più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma sapete che il suo vero nome non è quello che tutti conosciamo? Scopriamo chi è realmente l’ex gieffino: tutto su di lui.

GF Vip, Barù – Lettoquotidiano.itDal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia risalente al 20 dicembre, il pubblico è rimasto affascinato e colpito da Barù. Anche se la sesta edizione del Grande Fratello Vip è ormai giunta al termine, lui continua ad essere al centro dell’attenzione: scopriamo di più.

Qual è il vero nome di Barù? Tutto su di lui

Lo abbiamo conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia con il nome Barù. Lui non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo, a differenza di suo zio che è un famosissimo conduttore, ovvero, Costantino della Gherardesca.

Come tutti sappiamo, lui proviene da una delle famiglie nobili italiane più antiche, ovvero quella dei Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Ma in realtà, non si chiama Barù, infatti, lui all’anagrafe è Gherardo Federico Gaetani dell’Aquila d’Aragona.

Un nome lungo e pesante, proprio come quello che hanno la maggior parte dei nobili. La verità però è un’altra e non tutti la conoscono. Conosciamo meglio l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Barù è realmente nobile? Tutta la verità

Di Gherardo, noto come Barù, sappiamo che proviene da una famiglia molto importante, infatti, nel suo albero genealogico sono presenti addirittura due papi molto conosciuti, tra cui Papa Bonifacio VIII. Ma lui ha realmente il sangue blu? Scopriamolo.

Ultimamente è diventato virale sul web un filmato del nipote di Costantino della Gherardesca e di quando partecipò alla trasmissione Nemo su Rai 2, un po’ di anni fa, per raccontarsi.

In quell’occasione spiegò di avere un nome pesante perché lo ha ereditato dalla donna che lo ha allevato e cresciuto, ovvero sua madre. Suo papà non è un nobile, proprio per questo Barù non ha titoli, proviene solamente da una famiglia di aristocratici.

Gherardo, anche durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, si è sempre definito come un uomo comune e non un nobile, infatti, il pubblico lo ha amato per la sua genuinità e spontaneità, una qualità che pochi vip hanno.

E’ arrivato terzo nel reality di Alfonso Signorini, ma ha lasciato il segno. Dopo il successo e la visibilità che ha ottenuto su Canale 5, sicuramente avremo modo di rivederlo molto presto nel piccolo schermo.