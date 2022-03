Antonino Spinalbese rischia la vita: l’inaspettato annuncio dopo l’addio a Belen

Antonino Spinalbese rischia la sua vita. Ecco l’inaspettato annuncio sui social dopo l’addio definitivo a Belen Rodriguez. I fan sono senza parole.

Il clamoroso gesto di Antonino Spinalbese sconvolge tutti. L’hairstylist rischia la vita. Ecco che cosa ha deciso di fare dopo la separazione da Belen.

Antonino Spinalbese rischia la vita

È ufficialmente finita la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La ex coppia, che è stata insieme poco più di un anno, ha messo al mondo una splendida bambina, Luna Marì, che è nata lo scorso luglio 2021.

Il loro amore è durato quanto un gatto in tangenziale. La passione ha preso il sopravvento ma i sentimenti non sono durati a lungo. Ancora non si conoscono le ragioni precise per cui la conduttrice argentina e il fotografo abbiano deciso di dirsi addio.

Si parla di tradimenti, di incomprensioni, di incompatibilità caratteriali ma la verità la conoscono solo i diretti interessati. Intanto, mentre l’argentina sembra essersi data una nuova possibilità con l’ex marito Stefano De Martino, Antonino Spinalbese è concentrato pienamente sul lavoro da influencer e sull’unico amore della sua vita, la figlia Luna Marì.

Nelle scorse ore, però, l’ex compagno di Belen ha sconvolto tutti comunicando sui social la sua decisione. Ecco che cosa hai intenzione di fare Spinalbese.

La decisione del fotografo lascia tutti senza parole

Antonino Spinalbese ha deciso. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha comunicato sul suo profilo Instagram una decisione che ha sconvolto tutti. L’hairstylist è pronto a rischiare la sua vita per gli altri.

Il parrucchiere, oggi fotografo e influencer, è rimasto particolarmente colpito dal conflitto tra Russia e Ucraina che ha sconvolto e scomposto gli animi di tutti, anche il suo che è apparso sempre particolarmente sensibile a queste questioni delicate.

Così il giovane ha preso la decisione di partire per l’Ucraina. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia nella quale afferma che, sabato 19 marzo, ha organizzato un viaggio per raggiungere il confine ucraino per prestare aiuto e soccorso ai bisognosi.

Sul suo profilo social, ha chiesto aiuto per ricercare un mezzo idoneo alla partenza: un furgoncino con 9 posti a sedere. Davvero nobile il gesto di Antonino che vuole aiutare quanti si ritrovano in difficoltà per via di questa guerra disastrosa.

Prima di lui anche, altri vip si sono mobilitati in questo senso, come Luigi Favoloso che si trova da qualche giorno in Polonia per fornire beni di prima necessità per i rifugiati di guerra.