UeD, terribile incidente: sbatte la testa e perde i sensi | Ricoverata d’urgenza

UeD, terribile incidente per un’amatissima protagonista del dating show di Canale 5: sbatte la testa e perde i sensi. Ricoverata d’urgenza in ospedale. Ecco di chi stiamo parlando.

Amatissima protagonista di Uomini e Donne vittima di un terribile incidente che poteva finire davvero male. La giovanissima sbatte la testa e perde i sensi.

Protagonista di UeD ricoverata d’urgenza

Il pubblico attende con ansia il consueto appuntamento quotidiano con il salotto dei sentimenti di Maria De Filippi per seguire le vicende sentimentali di Uomini e Donne che si presentano alla corte della conduttrice per trovare l’amore.

In tanti anni di messa in onda, sono moltissime le coppie formatesi nel famoso programma Mediaset. Alcune continuano ancora tutt’oggi ad essere tali, altre, invece, finiscono, col tempo, per separarsi.

Oggi vogliamo parlarvi proprio di una coppia nataqualche tempo fa nella trasmissione mariana e che vede come protagonista una giovane molto conosciuta: una ex corteggiatrice ed ex scelta di un amatissimo tronista, è stata vittima di un terribile incidente che poteva finire davvero male. La giovane in questione ha perso i sensi ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale.

Chi è l’ex corteggiatrice vittima di un terribile incidente stradale

Amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata vittima di un terribile incidente stradale che ha messo in serio rischio la sua vita. Stiamo parlando della bellissima Noemi Baratto, ex scelta di Matteo Fioravanti.

La giovane, che qualche mese fa è balzata agli onori del gossip per essersi scambiata un bacio con un altro tronista, Joele Milan, ha rischiato di perdere la vita.

Come ha raccontato lei stessa attraverso le sue Instagram stories, l’11 marzo 2022, mentre era sulla moto insieme ad un suo amico, a seguito di uno scontro frontale, è volata dal ciclomotore, il casco le si è slacciato ed è caduta con la testa e la schiena sull’asfalto.

Ha perso i sensi ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Fortunatamente, nulla di troppo grave. La giovane se l’è cavata con una importante frattura alla schiena e una botta alla testa.

Queste le sue parole:

“Ho dolori ovunque, ora devo solo riposare sperando che passerà presto”.

La ragazza ha raccontato che l’incidente è avvenuto a causa dell’inesperienza della autista: