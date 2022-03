UeD, Riccardo dimentica Ida: in viaggio con la sua anima gemella | FOTO

By

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri volta definitivamente pagina e dimentica Ida Platano. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è stato beccato in viaggio con la sua anima gemella.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha messo definitivamente una pietra sopra alla relazione con la sua storica ex, Ida Platano e intanto si è mostrato in compagnia della sua dolce metà. Ecco di chi si tratta.

Riccardo Guarnieri dimentica definitivamente Ida

Riccardo Guarnieri è stato un protagonista indiscusso del trono over di Uomini e Donne. Lui e Ida Platano hanno tenuto incollati con la loro storia d’amore, al televisore, milioni di telespettatori italiani.

Si sono conosciuti nella stagione 2017/2018 nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi. Tra alti e bassi e numerosi tira e molla, sono durati all’incirca tre anni. Riccardo è stato per Ida l’amore della vita e quando hanno deciso di lasciarsi definitivamente lei è caduta in un profondo stato di depressione tanto da aver avuto bisogno di uno psicologo per riprendersi da questa storia d’amore tormentata.

Oggi la Platano è felice di darsi una nuova opportunità in amore e sta conoscendo il campano Alessandro Vicinanza ma molti credono che Guarnieri è ancora presente nella sua testa e forse nel suo cuore. Riccardo però ha voltato definitivamente pagina ed è stato beccato in viaggio con la sua anima gemella.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne presenta la sua dolce metà

Nonostante Riccardo Guarnieri non faccia più parte del parterre maschile di Uomini e Donne, continua a far parlare di sé dopo l’addio ad Ida Platano. Il cavaliere di Taranto ha voltato definitivamente pagina ed è stato beccato in compagnia della sua anima gemella. Sapete di chi si tratta?

Ebbene vi annunciamo che non è una donna ma il suo nipotino Simone Pietro al quale è legatissimo. Riccardo ha preso proprio con lui un aereo per volare in Piemonte. Ma a fare cosa?

L’ex cavaliere ha voluto fare un dolce regalo al suo nipotino comprandogli i biglietti per la partita Juventus- La Spezia. Zio e nipote sono apparsi molto affiatati. Più volte, anche quando era presente a Uomini e Donne, aveva parlato del suo rapporto speciale con il nipote e dell’amore che provava verso i bambini.

Riccardo aveva infatti un rapporto molto stretto anche con Samuele, il figlio della sua ex Ida. Intanto mentre la dama continua la sua conoscenza con Alessandro, Riccardo a quanto pare è ancora single ma in compagnia del suo più grande amore, il nipote.