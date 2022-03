Torta Afrika di Ernst Knam, bella ma soprattutto buona: perfetta per ogni colazione

By

La torta Afrika è una ricetta del grande Knam, una produzione che fa parte della grande pasticceria, un dessert al cucchiaio per nulla elaborato.

Si tratta di uno dei fiori all’occhiello del maestro pasticcere Ernst Knam, una preparazione veloce con un gusto avvolgente

Torta Afrika di Ernst Knam

Su Real Time il maestro pasticciere Ernst Knam ha assunto l’appellativo di “re del cioccolato”, diventando noto al pubblico italiano.

Ingredienti per la base con stampo da 22 cm:

25 grammi di tuorli d’uovo (2 tuorli)

55 grammi di albumi (2 albumi)

75 grammi di zucchero a velo

22 grammi di cacao amaro

7 grammi di fecola di patate

zucchero per spolverizzare

Ingredienti per la mousse

200 grammi di cioccolato fondente + altro per decorare

400 grammi di panna fresca

cacao amaro

Preparazione base

Iniziamo la preparazione della torta Afrika mettendo gli albumi in una ciotola insieme a 50 dei 75 grammi totali di zucchero a velo, e montiamo i composti aiutandoci con delle fruste elettriche. In un altra ciotola montiamo ora, separatamente anche i tuorli con i restanti 25 grammi di zucchero a velo, poi procediamo incorporando agli albumi, miscelando piano piano, muovendo dal basso verso l’alto, affinché non si possa smontare il composto appena creato. Possiamo ore unire al composto la fecola e il cacao che avremo setacciato, miscelando come precedentemente in maniera delicata. Una volta che i composti sono ben amalgamati, si prosegue versando il tutto nello stampo che dovremo rivestire con della carta forno, per cuocere circa una decina di minuti.

Terminato il tempo di cottura possiamo sfornare e spolverizzare leggermente con dello zucchero, affinché si possa mantenere morbida la torta Afrika, e poi la si mette da parte e la si lascia raffreddare.

Preparazione mousse della Torta Afrika

Partiamo con la preparazione della mousse mettendo a sciogliere il cioccolato che è stato fatto a piccoli pezzi, possiamo farlo sia mettendolo al microonde, oppure nel modo classico ovvero a bagnomaria.

Prendiamo la panna dal frigorifero per iniziare a montarla ( deve essere molto fredda), e iniziamo a montarla, ma non del tutto. Il risultato dovrà ferma e spumosa ma più morbida. Proseguendo in tal modo, quando uniremo alla panna il cioccolato otterremo una mousse più leggera.

Uniamo al composto il cioccolato tiepido, la sua temperatura deve oscillare tra i 45°C e i 55°C, e sempre utilizzando le fruste, proseguiamo fino a vederle del tutto amalgamato.

Una volta foderato lo stampo apribile con della carta forno assembliamo il dolce ponendo sul fondo un disco di marquise sottosopra che andrà rivestito con la mousse, trasferito in modo uniforme livellando la superficie con una spatola.

Infine mettiamo la torta Afrika in frigorifero per minimo 3 ore, ma possiamo anche lasciarla per una notte intera.

Una volta estratta dallo stampo, possiamo procedere decorandola con il cioccolato sminuzzato e il cacao amaro.