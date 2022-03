“Sulla sedia a rotelle”, disgrazia in casa reale inglese: i medici hanno le idee molto chiare

Brutte notizie da Buckingham Palace. I medici hanno le idee molto chiare: costretta sulla sedia a rotelle. Disgrazia nella Royal Family.

Non sono giornate semplici, queste, per i membri della Royal Family. I medici hanno dato il loro verdetto: costretta sulla sedia a rotelle. Panico a palazzo reale.

Problemi a Buckingham Palace

Non è stato un anno semplice quello appena conclusosi per una delle dinastie europee più importanti di sempre, quella inglese. I membri della Royal Family hanno dovuto far fronte a diversi problemi piuttosto importanti che hanno piegato la monarchia.

La regina Elisabetta, per esempio, ha dovuto affrontare gli scandali creati dal figlio, il duca di York, che è stato accusato di aver messo in piedi un giro di prostituzione e aver abusato di una ragazza.

Per non parlare poi di Harry e Meghan che oltreoceano, continuano a rilasciare interviste scandalose per i membri della famiglia reale. Come se non bastasse, anche il covid ha minato la serenità della Royal Family.

La stessa sovrana ha dovuto fare i conti con questo brutto virus che l’ha costretta a rinunciare a impegni ed eventi pubblici e istituzionali. Proprio lei, continua ad avere problemi di salute e i medici sono stati piuttosto chiari: la sovrana è costretta alla sedia a rotelle.

La monarca inglese costretta a muoversi con la sedia a rotelle

La regina Elisabetta è piuttosto debole. Qualche settimana fa ha contratto il covid-19 nonostante le tre dosi vaccinali. I sintomi parainfluenzali che l’hanno colpita hanno costretto la monarca a stare a letto e a rinunciare ad alcuni impegni istituzionali.

In sua vece, Carlo, Camilla, Kate e William hanno assolto i doveri pubblici spettanti alla regina. Nonostante adesso la monarca inglese stia meglio, continua però ad avere problemi alle articolazioni.

La rigidità delle gambe e i forti dolori alla schiena le impediscono di stare in piedi. I medici hanno deciso: la sovrana dovrà muoversi solo con l’ausilio di una sedia a rotelle. Ha affermato Penny Junor, biografa ufficiale, che Queen Elizabeth rifiuta di mostrarsi in pubblico sulla sedia a rotelle:

“La regina è straordinaria. È andata avanti con vigore per anni ma dobbiamo ricordare che ha 95 anni e non è sovraumana. Per altri aspetti è in ottima forma. La regina è fantastica durante le chiamate Zoom ma penso che gli eventi in cui è obbligata a camminare o a salire i gradini non saranno più fattibili”.

La biografa reale ha spiegato che la rigidità articolare della regina le impedisce di compiere anche i più semplici movimenti come camminare o salire le scale. È dunque molto probabile che prossimamente Elisabetta si mostrerà sulla sedia a rotelle. Nel frattempo, la sovrana utilizza il bastone.