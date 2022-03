Riscalda casa risparmiando, solo 1 euro al giorno con questo metodo infallibile

By

Se state pensando: “Come si riscalda casa con poco?”, è arrivato il momento di vedere cosa offre il mercato.

Le più recenti tecnologie possono aiutare a riscaldare casa senza vedersi arrivare delle bollette stratosferiche, vediamo in quale modo.

Riscalda casa risparmiando

Non si tratta di un sogno, ma di scegliere di riscaldare casa risparmiando, adottando l’impianto giusto, d’altra c’è una nuova tecnologia che consente di far risparmiare energia più di tutte.

Ovviamente, molto dipenderà dalle dimensioni della nostra abitazione. Se da una parte una casa di piccole dimensioni ha i suoi inconvenienti in termini di spazio, sotto il profilo del risparmio in bolletta per l’energia ci avvantaggia.

Scegliere la pompa di calore

Se non lo avete fatto, acquistare un condizionatore a pompa di calore è l’ideale se desideriamo scaldare casa e questa è di pochi metri quadrati.

Questo tipo di riscaldamento farà risparmiare sulle bollette e volendo possiamo impostare la temperatura interna dell’abitazione con un timer moderno, programmable anche col lo smartphone pur essendo distanti da casa.

Stufe elettriche

Quando si pensa alle stufe elettriche immediatamente il pensiero va alla bolletta della luce! Converrà acquistarne una? Il periodo critico legato all’approvvigionamento di gas proveniente dalla Russia ci costringe a pensare ad altre fonti.

Di buono c’è che le stufe elettriche non sono più come quelle di una volta, se prima assorbivano molta energia le più recenti sono più efficienti e più ecologiche.

Inoltre sono perfette per quanti passano la maggior parte del tempo fuori casa, per lavoro o altro, e alla fine accende il riscaldamento per breve tempo.

Pannelli a infrarossi

Tra tutti i sistemi semplici a adottare, frutto della una nuova tecnologia, in grado da soddisfare i due requisiti principe: scaldare casa e risparmiare si deve menzionare i pannelli infrarossi.

Questo tipo di riscaldamento è perfetto per riscaldare piccoli appartamenti, che in città sono all’ordine del giorno. Questo modo di scaldare casa sta prendendo molto piede.

In sostanza si tratta di pannelli di misura variabile, da 800 watt, in grafo di scaldare ambienti di circa 30 metri quadri, ma con una spesa piuttosto economica, 20 centesimi di euro all’ora per un monolocale.