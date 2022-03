Potature a primavera, quali piante e alberi piantare e cosa devi evitare

C’è un momento ideale per tutto, sia per spostare le piante a terra, che per piantare nuovi arbusti. Quando vogliamo goderci un buon giardino, dobbiamo fare le buche per piantare dopo l’inverno.

Durante l’autunno e l’inverno, molte piante rimangono dormienti, compresi gli alberi. Stavano immagazzinando riserve in primavera e in estate e con l’arrivo del freddo hanno interrotto la loro crescita.

In tal modo, quelli decidui hanno lasciato cadere le foglie e quelli sempreverdi hanno semplicemente interrotto la maggior parte delle loro attività.

Infatti, nel periodo più freddo dell’anno, tutto ciò che fanno gli alberi è rimanere in vita, ma nient’altro. Se li piantassimo in questo momento, avrebbero molti problemi ad andare avanti , perché l’energia che hanno viene utilizzata solo ed esclusivamente per respirare e stare in piedi.

La primavera è la stagione in cui riprende la crescita , cioè quando il clima è abbastanza favorevole da consentire loro di produrre nuove foglie, fiori e frutti.

In primavera la linfa ricircola a ritmo più o meno rapido attraverso i vasi dei tronchi e dei rami, in modo che, in caso di lesioni, si riprendano più facilmente.

Tra gli alberi da piantare in primavera quelli che offrono più fiori, profumo e fogliame sono gli alberi da frutto come ad esempio:

Ciliegi – dai fiori bianchi e rosa.

Albicocca – l suo fusto è molto vistoso grazie ai nodi che presenta, i suoi fiori sono rosa.

Mela selvatica – I suoi boccioli sono di un rosa intenso, rossi e bianchi si fondono insieme per offrire un fogliame fitto e splendido.

Arancio – Chi può resistere all’aroma dei fiori d’arancio? Un albero squisito con gemme bianche e una dolce fragranza.