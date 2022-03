Paura per Giucas, si schianta contro la vetrata del GF Vip: “Aiutatelo, non sta bene” | VIDEO

By

Grande Fratello Vip, paura per Giucas Casella: il gieffino si schianta contro la vetrata della casa. Ecco che cosa è successo a uno dei concorrenti più amati del reality Mediaset.

Momenti di panico nella casa del Grande Fratello, il gieffino si schianta contro una vetrata che dà accesso al giardino. Un video mostra tutto.

Giucas Casella in lizza per la finale

Tra i concorrenti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip, vi è sicuramente Giucas Casella. L’illusionista siciliano è considerato tra i personaggi più divertenti, solari ironici e simpatici di questo che si è rivelato essere a tutti gli effetti, un cast straordinario.

Tra qualche ora andrà in onda l’attesissima finale di questa lunghissima edizione, tra le più durature della storia dei reality e proprio stasera scopriremo chi tra Jessica Selassié e Giucas Casella sarà il quinto finalista.

La scelta è difficile, entrambi i vipponi al televoto sono ben voluti dai telespettatori ma il popolo del web sembra avere le idee piuttosto chiare. Molti credono che in finale arriverà proprio il mitico Giucas Casella. Intanto, mentre per l’attesissima finale tutto è pronto, l’illusionista è protagonista di un piccolo incidente: si è schiantato contro la vetrata della casa.

Paura al GF, il vippone si schianta contro una vetrata della casa

Giucas Casella non smette di sorprendere. Il gieffino, che sembra vivere in un mondo a parte, ha rappresentato per tutti questi mesi l’anima ironica, divertente e solare della casa. Entrato nel bunker di Cinecittà il lontano 13 settembre 2021, potrebbe essere proprio lui il quinto finalista.

Al momento è al televoto con Jessica Selassié e tra qualche ora scopriremo chi tra i due accederà direttamente alla finale. Intanto, l’adrenalina cresce e i concorrenti non vedono l’ora di scoprire chi tra loro alzerà la coppa dei campioni portando a casa il bottino finale.

Nel frattempo, proprio uno degli ultimi ‘sopravvissuti’, Giucas, è stato protagonista di un piccolo incidente. Nelle scorse ore, l’illusionista si è schiantato contro una vetrata della casa.

Il gieffino stava raggiungendo Barù in giardino e non si è accorto di avere dinanzi a sé il vetro della porta, così, il concorrente si è ritrovato faccia a faccia con la vetrata. Per fortuna nulla di grave.

Lo stesso concorrente, resosi conto di avere un ostacolo dinanzi a sé, cioè il vetro, si è messo a ridere. Il video ha suscitato l’ilarità dei social. Il popolo del web non ha dubbi: Giucas deve per forza andare in finale.