Miriana molla Biagio dopo il GF Vip: “Vive con un altro” | Lo conosciamo molto bene

Miriana Trevisan molla Biagio D’Anelli dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip. Arriva una indiscrezione che lascia tutti senza parole: lei vivrebbe con un altro. Il ‘terzo incomodo’ lo conosciamo molto bene.

È già finita la love story tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. L’ex valletta di Mike Bongiorno e l’opinionista di Barbara D’Urso si sono detti addio. Spunta fuori un segreto di cui nessuno era a conoscenza.

Miriana e Biagio, storia al capolinea

È già finita la storia d’amore tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. L’ex valletta di Mike Bongiorno e l’opinionista Mediaset si sono conosciuti nel bunker di Cinecittà ma la loro love story è durata quanto un gatto in tangenziale: una volta che la gieffina ha lasciato il reality, ha mollato l’opinionista Mediaset.

Su questa storia aleggia però ancora un alone di mistero. Domenica 13 marzo, la Trevisan ha avuto una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo, dove ha cercato di chiarire i suoi rapporti con D’Anelli. L’ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato che cosa è successo con l’opinionista e perché la loro storia è giunta già al capolinea.

L’ex gieffina convive con un altro?

In una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, la ex valletta di Mike Bongiorno racconta perché la storia tra lei e Biagio è già finita.

Dopo aver lasciato il bunker di Cinecittà, la Trevisan, che nello studio del GF aveva percepito già Biagio come freddo e distaccato nei suoi confronti, decide di chiamarlo ma lo becca in diretta su Pomeriggio cinque a parlare male di lei:

“Per me questa storia finisce qui. Non voglio un uomo così nella mia vita, che nel giro di 24 ore mi fa un volta faccia senza chiamarmi prima. Per me è chiuso, non voglio parlarne, mi sento tradita”.

Intanto, dopo l’intervista a Verissimo, Biagio D’Anelli non ci sta e replica sui social rispondendo:

“Hai registrato giovedì mattina. Mi lasci senza dirmelo e la sera al GF dici che provi un sentimento… I soldi del Monopoli sono più veri! Senza parole. Schifo”.

Ma non è tutto. Spunta un’indiscrezione che lascia tutti senza parole. Sembra infatti che Miriana Trevisan conviva con un altro uomo. L’ex valletta di Mike Bongiorno è stata a più riprese attaccata dall’ex gieffino Giacomo Urtis il quale sgancia una bomba clamorosa.

Il chirurgo dei vip è a conoscenza di un segreto terribile sulla Trevisan che ha intenzione di tirare fuori molto presto. Il web più o meno ha le idee chiare e molti credono che Miriana in realtà conviva con Pago, il suo ex marito e che la storia con Biagio sia stata solo una trovata per far parlare di sé in casa.

Ma sarà davvero questo il segreto che Urtis custodisce gelosamente? O è a conoscenza anche d’altro? Continueremo a seguire questa misteriosa vicenda.