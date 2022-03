GF Vip, gravissimo lutto in casa: addio alla persona più importante solo ad un passo dalla fine

GF Vip, gravissimo lutto in casa: concorrente costretto a dire addio ad una persona importantissima ad un passo dalla finale. Ecco di chi si tratta.

Notizia tristissima per uno dei vipponi: una persona cara lascia la vita prematuramente. Lutto nel bunker di Cinecittà.

Lutto nella casa del GF Vip

I riflettori sul GF vip stanno per spegnersi. Tra qualche ora le telecamere che per oltre sei mesi hanno mostrato a tutta Italia la vita dei nostri vipponi, si staccheranno per un altro anno.

A breve avrà inizio la finale e il pubblico potrà finalmente conoscere chi tra i concorrenti attualmente in gara porterà a casa il cospicuo montepremi finale. Questa per i gieffini è stata un’esperienza sicuramente indescrivibile, meravigliosa ma a tratti anche difficile.

I concorrenti hanno gioito, scherzato riso ma anche pianto insieme. A proposito di lacrime, arriva una triste notizia per un gieffino. Il lutto pervade la casa del GF. Una persona importantissima per uno dei concorrenti, ha perso la vita prematuramente.

Concorrente perde una persona cara a un passo dalla finale

Alfonso Signorini la scorsa estate, ci aveva anticipato che la sesta edizione avrebbe lasciato sicuramente il pubblico a bocca aperta. Il conduttore ha mantenuto la promessa. Tra qualche ora scopriremo finalmente il vincitore di questa lunghissima edizione.

In gioco, per il momento, vi sono Barù, Lulù, Jessica, Giucas, Delia e Davide ma solo uno di loro alzerà la coppa dei campioni. Intanto, arriva una notizia che sconvolge tutti. Una amatissima protagonista del GF costretta a dire addio ad una persona importante. Un lutto gravissimo ha sconvolto la sua vita. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo.

L’ex gieffina solo qualche puntata fa ha lasciato il bunker di Cinecittà. Una volta fuori dal reality, è venuta a conoscenza che uno dei suoi migliori amici ha perso la vita a causa del covid-19 ma nessuno della produzione, nemmeno il conduttore che conosce molto bene la Caldonazzo, ha voluto comunicarle questa triste notizia.

La bella showgirl si è confessata da Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo e ha raccontato della amara scoperta:

“…quando sono uscita ho scoperto che ho perso uno dei miei migliori amici a causa del covid. Ho perso un punto di riferimento, è stato davvero difficile per me. Non me l’avevano detto quando è successo quindi per me è stato un duro colpo”.

La Caldonazzo ne parla con le lacrime agli occhi ma ha un’idea ben chiara: crede che la mancata comunicazione da parte della produzione sia stata solo per non compromettere il suo gioco.

Il dolore di Nathaly è tanto ma grazie alla figlia e all’amicizia scoperta con Antonio Medugno, oggi le cose stanno andando nel verso giusto.