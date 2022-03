GF Vip, colpo di scena tra Basciano e Sophie: l’hanno fatto sul serio dopo neanche 2 mesi

GF Vip, colpo di scena incredibile tra Basciano e Sophie. I due gieffini l’hanno fatto sul serio dopo neanche due mesi di fidanzamento. Ecco che cosa hanno combinato.

Avete visto che cosa hanno fatto Alessandro Basciano e Sophie Codegoni? Dopo neanche due mesi di fidanzamento arriva il gesto clamoroso.

Basciano e Sophie sorprendono tutti

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello. Nonostante entrambi abbiamo preso parte al programma mariano, Uomini e Donne, è nel bunker di Cinecittà che è scoppiato l’amore tra i due.

Alessandro l’abbiamo nelle vesti di ex corteggiatore del salotto dei sentimenti di Maria Di Filippi ed ex tentatore di Temptation Island, mentre la bella Codegoni, che ha lavorato in passato come modella per i brand di Chiara Ferragni, è stata una delle troniste più amate delle passate edizioni.

Ebbene, tra i due bellissimi Cupido ha scoccato la freccia dell’amore nel reality più famoso di Canale 5. Nonostante anche loro, come tutti, abbiano vissuto degli alti e bassi e dei tira e molla, oggi sono felici.

La Codegoni è stata eliminata ad un passo dalla finale ma ora si può finalmente godere il suo amato. Fuori dal bunker di Cinecittà, la coppia si sta vivendo nella quotidianità. Tuttavia, i fan sono rimasti stupiti da un gesto inatteso che arriva dopo soli 2 mesi di fidanzamento.

Il gesto inaspettato dei due ex gieffini

Che l’amore tra Sophie e Alessandro sia puro e genuino, non vi sono dubbi.

Il pubblico ha sempre sostenuto questo sentimento nato sotto l’occhio indiscreto delle telecamere ma il gesto inaspettato che i due fidanzatini hanno compiuto dopo soli 2 mesi di fidanzamento ha lasciato tutti a bocca aperta.

Avete visto che cosa hanno fatto i due ex gieffini? L’influencer e l’imprenditore hanno condiviso un tatuaggio. I due si sono mostrati sui social network con le labbra in bella vista perché è proprio all’interno del labbro inferiore che hanno tatuato il loro amore.

La Codegoni ha scelto la scritta ‘Rebel’ mentre Basciano ha ritoccato un vecchio tatuaggio che riporta invece la dicitura ‘Respect’. Questo gesto è stato ironizzato da un personaggio molto famoso del mondo dello spettacolo, Fabrizio Corona.

Il re dei paparazzi, scimmiottando i due fidanzati, si è mostrato sui social in compagnia di una ragazza con la quale ha riprodotto la stessa immagine dei due ex gieffini ironizzando con delle frasi molto provocatorie. Scoppia la polemica social. Molti credono che Fabrizio sia ancora innamorato della bella influencer e che non abbia alcuna intenzione di lasciarla stare.