Cristina Parodi, sapete chi è la figlia? Non ci crederete mai | Più famosa della mamma

Cristina Parodi è una giornalista e conduttrice televisiva amatissima. Ma sapete chi è sua figlia? Si chiama Angelica ed è sbarcata nel mondo della musica, infatti, è già una piccola star: conosciamola meglio.

Cristina Parodi, nota conduttrice televisiva italiana, la conosciamo tutti. Ma in pochi sanno chi è sua figlia Angelica, nata dall’amore con Giorgio Gori, giornalista, produttore televisivo e sindaco di Bergamo: scopriamo di più sulla loro terzogenita.

Chi è Angelica Gori, la figlia di Cristina Parodi

Dall’amore tra Cristina Parodi e Giorgio Gori sono venuti al mondo tre bellissimi figli: Benedetta nata il 24 giugno 1996, Alessandro nato il 20 agosto 1997 e Angelica nata il 24 luglio 2001. Quest’ultima ha quasi 21 anni e nonostante sia giovanissima sa già qual è la sua strada.

Di lei non abbiamo tantissime informazioni, ma sappiamo che ha un grande talento. E’ una cantante, infatti, pubblica spesso video sul suo profilo Instagram in cui canta o suona. Lei è molto legata alla sua famiglia, infatti, non mancano gli scatti insieme ai suoi genitori. Diverso tempo fa, ha rilasciato anche un’intervista al Fatto Quotidiano, dove ha parlato di mamma Cristina e papà Giorgio:

“Per il mio progetto musicale mi stanno vicini e non mancano di farmi sentire il loro appoggio. ci tengono affinché ci sia un piano B nella vita e quindi la prospettiva è l’iscrizione all’Università.”

Angelica ha terminato le superiori in Inghilterra, precisamente a Bristol. Adesso frequenta l’università ma allo stesso tempo si dedica alla sua più grande passione, la musica.

Angelica Gori e la passione per la musica

Angelica Gori è una giovane ragazza di quasi 21 anni e come ogni adolescente è molto attiva sui social. Sul suo profilo Instagram, infatti, condivide spesso la sua quotidianità attraverso dei video in cui si mostra mentre canta oppure in compagnia del suo pianoforte o della sua chitarra.

Nel 2018 è uscito il suo primo singolo Sketch e più volte ha collaborato insieme ad un suo amico con cui condivide l’amore per la musica, Alessandro Belotti. La coppia si è pure esibita su un palco e hanno fatto il loro primo concerto a Milano Santeria.

La figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori Angelica sa già cosa vuole fare nella vita, ha le idee chiare. Sta costruendo il suo futuro tramite le sue forze, anche se non è facile perché c’è sempre qualcuno che le punta il dito solamente perché è figlia di due personaggi pubblici importanti.