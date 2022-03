Belen Rodriguez, non c’è 2 senza 3: finalmente il grande passo con Stefano

Non c’è due senza tre: finalmente Belen compie il grande passo con Stefano De Martino. Ecco che cosa hanno combinato la conduttrice argentina e l’ex ballerino di Amici.

Stefano e Belen finalmente fanno il grande passo. I fan sono al settimo cielo. Ecco che cosa hanno deciso i due bellissimi del piccolo schermo.

Belen e Stefano escono allo scoperto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ritornati ufficialmente insieme, i gossippari ne sono sicuri. Da qualche settimana si rincorrono, tra i corridoi del gossip, notizie che potrebbero portare i fan al settimo cielo.

L’amatissima coppia composta dalla showgirl argentina e dal conduttore napoletano, potrebbe presto fare un lieto annuncio. Qualche giorno fa, i due sono stati beccati insieme in montagna a condividere un weekend insieme a Cecilia Rodriguez, Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser.

Ma non è tutto. C’è un altro dettaglio che fa ben sperare i fan della coppia. La bellissima conduttrice delle Iene, in un filmato nel quale era in presenza della figlia Luna Marì, ha mostrato, all’obiettivo, la sua mano e al dito è ricomparsa la fede nuziale.

La coppia compie il grande passo: non c’è due senza tre

Il popolo del web è sicuro che a breve la showgirl argentina e il conduttore napoletano potrebbero sorprendere tutti con un lieto annuncio. Non si tratta chiaramente di un bebè ma della conferma ufficiale del loro ritorno di fiamma.

Da da sempre, i fan della bellissima coppia sperano in un riavvicinamento tra i due e questa volta potrebbero essere accontentati. Stefano e Belen sono stati beccati più volte insieme non soltanto per le vie di Milano ma anche in montagna, durante una fuga lontano dal caos cittadino. Lei, inoltre, è tornata a indossare la fede nuziale.

Insomma, tutti segnali positivi di un ritorno di fiamma. Non è la prima volta che i due ci riprovano. Dopo una prima crisi nel 2015, due anni dopo il loro matrimonio, i due ci hanno riprovato nel 2019 ma senza successo.

Nel frattempo, entrambi hanno preso strade diverse. Lui si è dedicato al lavoro e al figlio, lei invece ha intrapreso una relazione con Antonino Spinalbese che l’ha resa mamma della piccola Luna Marì. Ma si sa, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Questa volta sembra che il terzo ritorno di fiamma sia quello definitivo.