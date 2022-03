UeD, sapete che lavoro fa il corteggiatore di Ida? Con lui ha trovato l’America

Dopo la terribile delusione con Riccardo Guarnieri, Ida Platano si è rimessa in gioco. In queste ultime settimane si sta frequentando con Alessandro. Ma sapete che lavoro fa il cavaliere? E’ incredibile.

Ida Platano insieme alla sua migliore amica, Gemma Galgani, è senza dubbio la protagonista indiscussa di questa edizione di Uomini e Donne. Lei è sempre al centro dell’attenzione, infatti, la sua attuale frequentazione fa molto discutere. Lui si chiama Alessandro e sapete che lavoro fa? scopriamo qualche informazione su di lui.

Ida e Alessandro a Uomini e Donne

Da come abbiamo visto nelle ultime puntata di Uomini e Donne, la dama bresciana sembra essere ogni giorno più presa da Alessandro. All’inizio tra i due andava tutto a gonfie vele, ma ora sono nati i primi problemini a causa della distanza, dato che lei è di Brescia e lui di Salerno.

Nonostante ci sia qualche discussione e incomprensione, i due sono davvero coinvolti in questa frequentazione, anche se gli opinionisti del dating show di Canale 5, Gianni Sperti e Tina Cipollari non credono alla buona fede del cavaliere.

Tra Ida e Alessandro c’è un problema: la distanza… #UominieDonne pic.twitter.com/pLQOSVCWGI — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 23, 2022

A quanto pare, Alessandro è l’unico uomo che ha fatto perdere la testa a Ida Platano da quando si è lasciata definitivamente con l’ex cavaliere tarantino. Anche se in studio non mancano gli scontri tra i due. Ma lui, oltre ad essere un bellissimo ragazzo, fa un lavoro davvero eccezionale e guadagna davvero delle cifre assurde: scopriamo di più.

UeD, che lavoro fa Alessandro, il corteggiatore di Ida Platano

Alessandro Vicinanza, così si chiama l’uomo che ha fatto ritornare il sorriso alla bellissima dama bresciana. Per lei non è affatto facile riaprire il suo cuore, dopo l’ultima esperienza che ha avuto in amore con Riccardo Guarnieri, ma sembra che piano piano stia nascendo qualcosa nell’aria.

Oramai siamo abituati a vedere il cavaliere campano al centro dello studio di Uomini e Donne, ma sapete che lavoro fa Alessandro? Guadagna cifre davvero assurde. In particolare, il 39enne viene da Salerno ed è laureato in Economia.

Ora lavora nell’azienda di famiglia, ma prima era un commercialista. La sua carriera va a gonfie vele, ma la sua vita amorosa è ancora in stand by. Purtroppo non abbiamo altre informazioni su di lui. Cosa accadrà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.