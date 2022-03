UeD, clamoroso: dopo 22 anni Maria stravolge tutto | Proprio loro non ci saranno più

By

UeD, colpo di scena clamoroso. Dopo 22 anni, Maria De Filippi prende una drastica decisione: loro non ci saranno più in trasmissione. Ecco che cosa sta succedendo nel famoso programma mariano.

Rivoluzione a UeD

Da oltre 22 anni, Maria De Filippi conduce il famoso dating show di Canale 5 che tanto piace ai telespettatori. Il programma che è stato pensato, scritto e condotto solo ed esclusivamente da lei, a distanza dalla prima messa in onda, continua a riscuotere ancora un successo inaspettato.

I telespettatori attendono ogni giorno con ansia il consueto appuntamento quotidiano per scoprire come evolvono le vicende sentimentali di uomini e donne che si presentano al suo cospetto con un unico desiderio: trovare la compagna o il compagno della loro vita.

L’amatissima conduttrice, da 2 anni a questa parte, a causa della pandemia, ha riunito il trono over e il trono classico per cui, tronisti, corteggiatori, corteggiatrici, dame e cavalieri si ritrovano a condividere lo stesso studio.

A proposito del trono classico, Maria De Filippi ha preso una drastica decisione. Non era mai accaduto prima. Ecco che cosa ha stabilito la moglie di Maurizio Costanzo. Assurdo.

La drastica decisione di Maria De Filippi

Dopo 22 anni, la moglie di Maurizio Costanzo sorprende tutti facendo una scelta drastica. Sapete che cosa ha combinato la De Filippi? Ebbene, ha deciso che, per questa stagione, non ci saranno più troniste.

Dato che il trono di Luca Salatino e Matteo Ranieri non sta ottenendo la popolarità sperata, anche nel caso in cui la loro esperienza su Canale 5 si dovesse concludere con un po’ di anticipo, la moglie di Maurizio Costanzo ha deciso che il trono classico riprenderà direttamente a settembre.

Cosa significa questo? Vuol dire semplicemente che a Matteo e Luca non subentreranno nuove troniste e pertanto, Roberta e Andrea Nicole rimarranno le ultime donne protagoniste di questa edizione.

Il pubblico non sembra però particolarmente dispiaciuto da questa scelta. Effettivamente, il trono dei giovani Luca e Matteo, non sta piacendo particolarmente ai telespettatori i quali preferiscono di gran lunga assistere alle evoluzioni sentimentali dei personaggi del trono over.