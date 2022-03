“Stai alla larga se soffri di glicemia”, non mangiare questo pane: finisce male

By

Chi soffre di glicemia alta deve fare molta attenzione agli alimenti con eccessiva quantità di carboidrati. Il motivo è semplice: possono aumentare i livelli di zucchero nel sangue.

E’ impossibile rinunciare del tutto ai carboidrati e non è neanche sano. L’importante è non esagerare e scegliere alimenti giusti a cominciare dal pane da consumare con moderazione come pure altri cibi contenenti carboidrati (dolci, frutta, cereali, latte, verdure).

Bisogna stare alla larga dal pane troppo elaborato, di farina bianca, ricco di zucchero e calorie.

Stai alla larga da questo pane se soffri di glicemia

Le varie tipologie di pane commerciale contengono molti additivi chimici utilizzati per conservarlo, aromatizzarlo ed accelerare i tempi di lievitazione dell’impasto.

Chi soffre di glicemia deve assolutamente stare alla larga dai seguenti ingredienti presenti nel pane industriale:

Grassi trans, ovvero gli oli parzialmente idrogenati;

Sciroppo di mais ad elevato contenuto di frutto sio (legato a problemi di salute come l’obesità);

DATEM, un emulsionante;

Colori artificiali;

Condizionatori d’impasto (ad esempio, l’azodicarbonamide).

Il pane da evitare assolutamente è quello di farina bianca raffinata altamente lavorata e con zucchero aggiunto perché aumenta notevolmente i livelli di zucchero nel sangue in soggetti con diabete di tipo 2.

Attenzione a non farvi ingannare dalla farina bianca elaborata con cereali: non solo provoca un indice glicemico più elevato ma toglie anche vitamine, fibre e minerali.

Glicemia: il pane giusto da consumare

Oltre a non superare una certa quantità di pane, bisogna scegliere quello più sano.

Chi soffre di glicemia potrà scegliere pane:

Integrale, ricco di fibre (avena, crusca), soprattutto quello biologico a basso contenuto di carboidrati;

Con farina di segale (talvolta combinato con un minimo di farina di grano) e fermentato con lievito madre evitando le tipologie contenenti la melassa (colorante) perché fa aumentare il contenuto di zuccheri e carboidrati;

Germogliato, realizzato con cereali integrali che hanno appena iniziato a germogliare;

Con farro, semi di lino e di chia, di farina di mandorle che forniscono fibre, grassi sani e proteine. Questo tipo di pane può rivelarsi calorico, quindi deve essere consumato con moderazione;

Realizzato con mais.

Si consiglia il consumo di tortillas e riso senza glutine, ottima alternativa non solo per i celiaci ma anche per chi soffre di glicemia alta.