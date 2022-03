Barù, uno dei vipponi più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non tutti sanno che nel passato ha avuto una storia d’amore con una donna molto famosa, la conosciamo tutti: ecco chi è.

Barù Gaetani, uno dei concorrente del Grande Fratello Vip più discussi di sempre. Oggi lo vediamo al centro dei riflettori per il suo flirt con Jessica Selassié nato proprio all’interno delle mura di Cinecittà. Ma non tutti sanno che prima di entrare nel reality, ha avuto una relazione con una donna famosissima: scopriamo di chi si tratta.

Barù, con chi è stato fidanzato prima del GF Vip? Incredibile

Attualmente Gherardo Gaetani, conosciuto come Barù, è uno dei concorrenti più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio nel reality di Alfonso Signorini ha conosciuto una persona davvero speciale, con il quale ha legato tantissimo.

Stiamo parlando di Jessica Selassié. La principessa etiope e il discendente della dinastia dei dell’Aquila d’Aragona, sono sempre più vicini e il loro rapporto è uno dei più chiacchierati della casa più spiata d’Italia.

Ma sapete con chi era fidanzato prima Barù? L’avrete sicuramente già vista tantissime volte in tv, dato che è una delle conduttrici più conosciute del piccolo schermo. Avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

La ex fidanzata di Barù | Famosa e bellissima

Non tutti sanno che Barù ha avuto una storia d’amore importante nel passato con una donna molto conosciuta del piccolo schermo. Lei è Victoria Cabello, ex conduttrice de Le Iene e di tantissime altre trasmissioni sulle reti principali.

I due sono stati legati fino al 2015 e secondo alcune indiscrezioni, Barù non avrebbe avuto nessun’altra relazione. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, è sempre stato molto riservato e ha sempre detestato essere al centro del gossip.

Infatti, non abbiamo molte informazioni sulla storia tra lui e la famosa conduttrice, entrambi hanno preferito tutelare al 100% la loro privacy. Anche se diverso tempo fa, si vociferava che Barù avesse avuto un flirt con la nota modella, Maria Carla Boscono.

Attualmente, il gieffino è single, ma all’interno della casa più spiata d’Italia è nata una forte complicità con Jessica Selassié. Il loro è uno dei flirt più chiacchierati del Grande Fratello Vip, anche se per il momento l’uomo ha preso le distanze dalla principessa etiope. Potrebbe nascere qualcosa di più in futuro? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.