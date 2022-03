GF Vip, Lulù ‘fuori di testa’: scatta il rimprovero degli autori | Mai vista una sgridata così brutta

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, gli autori del reality hanno rimproverato in diretta, davanti a milioni di telespettatori, Lulù Selassié per un altro suo comportamento fuori luogo: scopriamo cosa è accaduto.

Le telecamere del Grande Fratello Vip non si spengono mai, ogni movimento di ciascun concorrente viene osservato e ripreso. Chi non rispetta le regole della Casa oppure chi ha un comportamento sbagliato viene rimproverato duramente come è accaduto nelle scorse ore a Lulù Selassié.

GF Vip 6, i rimproveri di Lulù Selassié

Durante la messa in onda della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié è stata ripresa in diretta dagli autori perché è stata beccata a fare una cosa di nascosto, infatti, non è passato inosservato il clamoroso gesto che ha fatto.

Ma non è la prima volta che la principessa etiope viene rimproverata, infatti, nelle scorse settimane è stata sgridata perché fumando all’interno delle mura della Casa ha infranto il regolamento del reality. Uno dei tanti autori, dalla sala regia, le ha fatto notare il suo scorretto comportamento dicendole:

“Lulù, te lo chiedo per favore, almeno in questi ultimi giorni non fumare in Casa“.

Da come abbiamo capito dal suo percorso, la principessa Selassié non ama molto seguire le regole, infatti, insofferente ha risposto che non vede l’ora di tornare a casa sua a fumare nel suo letto, proprio come è abituata di solito. Ma cosa è accaduto nella scorsa puntata? Un fatto alquanto imbarazzante che ha fatto infuriare gli autori: scopriamo di più.

Lulù Selassié di nuovo rimproverata: cosa è accaduto

La finale si avvicina e anche in questi ultimi giorni di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié non può far a meno di non rispettare le regole del reality.

Nel corso della scorsa puntata, la principessa Selassié è stata rimproverata davanti a tutti perché si stava asciugando le ascelle con il phon, dato che il suo vestito attillato la stava facendo sudare.

In quel momento però, c’era in collegamento dallo studio il suo fidanzato Manuel Bortuzzo e Alfonso Signorini voleva che i due si salutassero. Ma il piccolo imprevisto di Lulù ha fatto irritare il conduttore. La scena non è affatto passata inosservata e sul web, tantissimi utenti l’hanno commentato con molta ironia.