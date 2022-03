Chanel Totti, com’è diventata la oggi? Più bella di mamma Ilary, ha la fila dietro | FOTO

Dall’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono nati tre splendidi figli: Chanel, Christian e Isabel. Ma avete mai visto la loro secondogenita? E’ la fotocopia di sua madre, è un vero spettacolo: vediamola, è davvero bellissima.

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha appassionato milioni di persone. Loro sono una delle coppie più longeve e amate di sempre, la loro famiglia è rimasta sempre molto unita, nonostante i pettegolezzi. Dal loro amore sono venuti al mondo tre bellissimi figli, ma la secondogenita è davvero uguale a sua madre: una somiglianza clamorosa.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la loro famiglia

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono conosciuti per caso quando erano ragazzi, grazie all’aiuto della sorella dell’ex letterina. Sono sposati da quasi 20 anni e dal loro amore sono nati tre bellissimi figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Il primogenito è nato il 6 novembre del 2005 e sembra che abbia deciso di seguire le orme del papà, infatti, gioca nella giovanile della Roma. La secondogenita invece è nata il 13 marzo 2007, infine c’è la più piccola, Isabel nata il 10 marzo 2016.

Francesco e Ilary, sono sempre stati molto impegnati dal punto di vista lavorativo, ma sono comunque due genitori fantastici. Ci sono sempre stati per i loro figli, non si sono persi un attimo della loro infanzia o adolescenza, infatti, la Blasi per un periodo ha anche messo da parte la sua carriera proprio per amore della sua famiglia.

Stando alle foto condivise sui social dall’ex capitano della Roma e dalla conduttrice, non possiamo non notare la clamorosa somiglianza che c’è tra Chanel e sua mamma. Sembrano due sorelle: conosciamo meglio la bellissima figlia di Totti e Ilary.

Tutto su Chanel Totti: è la fotocopia di Ilary Blasi | FOTO

Oggi Chanel ha 14 anni ed è la secondogenita di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. La sua bellezza ricorda proprio quella di sua madre, anche se la giovane non ama affatto apparire.

Dalle foto condivise sui social vediamo che ha gli stessi lineamenti di Ilary. Fisico da urlo, capelli biondissimi e viso angelico, sembra proprio di vedere la Blasi alla sua stessa età, incredibile.

Ma non solo si somigliano, le due hanno un bellissimo rapporto. Chanel, come anche i suoi fratelli, sono legatissimi alla loro famiglia. C’è tantissima complicità e in casa Totti il divertimento non manca proprio mai.