UeD, Riccardo ci riprova con Roberta: l’indiscrezione fa tremare Ida Platano

Se siete dei fan accaniti di Uomini e Donne, ricorderete che la storia di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri non è finita bene, anzi ci fu uno scontro davvero feroce. Ma oggi i rapporti sono cambiati, i due si sentono ancora.

Come dice Antonello Venditti, “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Ed è proprio vero, nelle scorse ore la notizia sul possibile ritorno di fiamma tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri ha fatto impazzire il gossip: scopriamo cosa è accaduto.

UeD, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: il ritorno di fiamma

L’ultima volta che abbiamo visto Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua al centro dello studio di Uomini e Donne è stato diverso tempo fa, quando dopo forti accuse e duri attacchi decisero di mettere un punto alla loro storia.

Nessuno avrebbe mai pensato che dopo quello che è successo i due potessero ricucire il loro rapporto. Ma nelle scorse ore, attraverso delle Instagram Story, sul profilo di Roberta, la donna ha rotto il silenzio e ha detto com’è oggi il loro rapporto:

“Vi rispondo così vi tranquillizzate. Sì, ci siamo sentiti. Mi ha cercato a gennaio. Ci siamo chiariti, il bene resta. Ho buoni rapporti con tutti e dico tutti i miei ex”

Riccardo e Roberta si sono risentiti e oggi hanno un rapporto pacifico e sereno. Ma il cavaliere non ha ricucito il legame con l’altra sua ex, Ida Platano. Quest’ultima, non è andata via dal parterre femminile del trono over e alcuni sospettano che la dama bresciana sia ancora innamorata del cavaliere tarantino: scopriamo di più.

Ida Platano è ancora innamorata di Riccardo Guarnieri? La verità

Guarnieri e La Di Padua si sono risentiti, ma a quanto pare non c’è nessun ritorno di fiamma, per il momento. Ma come tutti sappiamo, il cavaliere tarantino ha avuto una storia ancora più importante nel passato, stiamo parlando di quella tra lui e Ida Platano.

La dama bresciana si trova ancora oggi nel parterre femminile di Uomini e Donne. Ultimamente ha iniziato una frequentazione con Alessandro Vicinanza, ma sembra che sia già finita.

Alcuni ipotizzano che la Platano abbia deciso di chiudere definitivamente con il cavaliere salernitano perché è ancora innamorata di Riccardo Guarnieri. Ma sono solamente rumors, la diretta interessata non ha ancora confermato o smentito queste voci.