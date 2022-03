“Sono sommersi di debiti”, famiglia reale inglese in rovina: smascherati dopo anni

La Royal Family inglese è in declino: sono sommersi dai debiti. Smascherati dopo tanti anni. Ecco che cosa sta succedendo ad una delle casate più potenti del mondo.

La Royal Family è in rovina, sono sommersi dai debiti. Dopo tanti anni spunta fuori solo ora tutta la verità. Facciamo luce su questa misteriosa vicenda.

La casata reale inglese è in declino

La Royal Family inglese è tra le più potenti dinastie del mondo. Ricca oltremodo, tutti i componenti della famoso clan elisabettiano navigano nell’oro. La regina Elisabetta, in particolare, ha battuto ogni record.

Con uno stipendio da oltre 98 milioni di sterline per il suo ruolo da regina, si classifica come la donna più ricca del mondo. Il suo patrimonio è stimato in oltre 600 milioni di sterline. Non possono lamentarsi neanche agli altri membri della Royal Family.

Grazie alle rendite di Ducati e del Sovereign Grant, sistema di finanziamento della corona che genera proventi per tutti i componenti reali, possiamo dire che la povertà è un concetto per loro del tutto sconosciuto.

Eppure, sapete che due tra i più importanti protagonisti della casata reale inglese sono stati sommersi per tanto tempo dai debiti? Assurdo. Spunta solo ora, dopo tanti anni, tutta la verità.

Royal Family sommersa dai debiti

Ebbene sì, non tutti godono delle stesse ricchezze. Mentre la regina Elisabetta, il Principe Carlo e consorte, Kate e William navigano nel lusso più sfrenato continuando a ottenere i proventi dai loro Ducati e finanziamenti anche dai fondi pubblici, non possono dire lo stesso anche Harry e Meghan.

Da quando il secondogenito di Lady Diana e l’ex attrice americana hanno deciso di lasciare la Royal Family per vivere la vita da ‘normali’ cittadini, hanno rinunciato automaticamente anche alla loro dipendenza economica dalla Corona britannica.

Eppure, spunta solo ora un segreto che hanno tenuto nascosto per tanti anni: i due duchi del Sussex sono stati sommersi dai debiti. Prima di trasferirsi oltreoceano, Harry e Meghan avevano deciso di ristrutturare la Frogmore House, una lussuosa dimora inglese.

Ebbene, i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati attingendo soldi da risorse pubbliche appartenenti alla Regina e ai contribuenti inglesi. Quando il principe e consorte hanno deciso di lasciare la famiglia reale, si sono ritrovati in debito con il Regno Unito per ben 4,2 milioni di sterline.

A quanto pare, però, finalmente, I duchi del Sussex hanno ripagato il debito contratto e restituito, fino all’ultima sterlina, i soldi ‘sottratti’ alla regina e ai contribuenti inglesi. Il loro portavoce ha annunciato:

“Il duca di Sussex ha dato un contributo al Sovereign Grant. Offerto volontariamente dal principe Harry, ha totalmente coperto i costi della ristrutturazione del Frogmore Cottage, proprietà di Sua Maestà la Regina, che continuerà a essere la residenza britannica del duca e della sua famiglia”.

Oggi, Harry e Meghan sono finalmente liberi dai debiti. Fonti a loro vicine hanno rivelato che restituire questa cifra ingente ha portato loro non pochi problemi. Finalmente, però, il conto è stato saldato.