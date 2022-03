Sonia e Bonolis, quanto pagano la baby-sitter? A queste cifre chiunque vorrebbe diventarlo

Paolo e Sonia due fantastici genitori che sono stati sempre molto impegnati con le loro carriere, proprio per questo, come tantissime persone, decisero di accogliere nella loro casa una baby sitter: lo stipendio della donna è qualcosa di stellare.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno costruito una bellissima famiglia, fatta di tanti sacrifici. Ma con i loro sforzi hanno ottenuto una serie di grandi risultati economici e personali, questo è anche grazie alla baby sitter che accolsero nella loro casa. Sapete a quanto ammontava il suo stipendio? La cifra è assurda.

Il patrimonio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, ormai un volto molto famoso della televisione, grazie al suo ruolo come opinionista nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Prima di lavorare nel reality, lei è sempre stata un’imprenditrice di successo.

Con i suoi guadagni ha costruito tante altre attività anche con suo marito Paolo Bonolis. L’uomo fa parte della classifica dei conduttori più pagati della televisione italiana, precisamente è in seconda posizione.

Da anni ci tiene compagnia nel piccolo schermo e negli ultimi tempi è il presentatore di ‘Avanti un altro‘. Per la conduzione di una sola puntata percepirebbe ben 40mila euro. Una cifra da capogiro, ma se è arrivato ad avere un compenso così alto è perché in passato ha lavorato molto e fatto dei sacrifici. Uno di questi è stare lontano dai suoi figli.

Anche la Bruganelli si è sempre molto concentrata sulla sua carriera. Con dei figli piccoli l’aiuto di una baby sitter fu fondamentale. Lo stipendio della donna era davvero stellare: scopriamo di più.

Sonia e Bonolis, quanto hanno pagato per avere la baby-sitter? Cifre sbalorditive

Non tutti sanno che Paolo e Sonia Bruganelli decisero di affidare i loro bambini ad una donna che oggi fa parte del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Federica Panicucci, incredibile ma vero, lei ha lavorato come baby sitter a casa Bonolis. Lo ha raccontato proprio la conduttrice di Mattino Cinque, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.

“Ho fatto da babysitter al primo figlio di Paolo Bonolis, Stefano. Aveva nove mesi, quando mi chiamavano badavo a lui… Paolo mi dava 4mila lire l’ora”

All’epoca la Panicucci, aveva 19 anni e studiava all’Università. Per mantenersi gli studi decise di lavorare come baby sitter. Fu proprio Bonolis a proporle di sbarcare in televisione e da lì il successo fu immediato per la bellissima e bravissima Federica.