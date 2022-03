By

La storia d’amore tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti è impossibile da dimenticare. Dal loro amore sono nati 2 figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Ma sapete il cantante quanto sborsa per il mantenimento? La cifra è assurda.

Un divorzio non è mai semplice, soprattutto quando ci sono i figli di mezzo. Lo sanno bene Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, per loro la separazione non è stata affatto facile, infatti, la fine del matrimonio ha segnato profondamente le loro vite.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: la fine del loro matrimonio

Quando Marica ed Eros si sono incontrati, lei era molto giovane e sicuramente la differenza d’età non ha mai aiutato alla loro relazione. L’uomo è 25 anni più grande di lei e i due hanno sempre avuto priorità diverse. I due, si sono stati sposati dal 2014 al 2019 e dal loro amore sono nati 2 figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Recentemente, la modella ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato del divorzio con il cantante e ha ripercorso tutti i momenti vissuti durante il loro matrimonio. Marica ha anche raccontato il motivo della separazione:

“Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma. Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini (…) Seguivo sempre mio marito, poi ho smesso e infatti è finito anche il matrimonio“.

La fine del matrimonio è stata dura per entrambi, ma hanno comunque mantenuto il giusto equilibrio per il bene dei loro figli, infatti, la modella ha anche raccontato che hanno lasciato tutti i dispiaceri alle spalle e si sentono più volte al giorno. Ma sapete quanto spende Eros Ramazzotti per il mantenimento? La cifra è assurda: scopriamo di più.

Eros, quanto spende per il mantenimento: la cifra stellare

Come in molti saprete, il mantenimento dei figli è in misura proporzionale al reddito del genitore. Eros Ramazzotti è uno degli artisti italiani più amati di sempre e il suo guadagno e il suo patrimonio sono davvero da capogiro.

Secondo alcune indiscrezioni, il cantante percepirebbe tra i 500 mila e gli 800 mila euro l’anno, ma come abbiamo detto, si tratta di una notizia non confermata dal diretto interessato. Ma secondo queste cifre, lui sborserebbe circa 320.000 annuali per i suoi figli. Una cifra molto alta, ma è stimata in base al suo reddito.