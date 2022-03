Alberto “libera” finalmente Charlene di Monaco grazie ad una cifra mostruosa: roba da matti

Alberto II “libera” finalmente Charlene di Monaco sborsando una cifra senza precedenti. Assurdo. Ecco che cosa ha combinato il sovrano monegasco.

Charlene di Monaco finalmente libera grazie ai soldi di Alberto II. Ecco quanto ha sborsato il consorte per la libertà della principessa.

Alberto II finanzia la libertà di Charlene Wittstock

È da più di un anno che si parla solo di lei. La principessa di Monaco è al centro dei gossip non soltanto per i suoi problemi di salute ma anche per quelli sentimentali. A causa di una brutta infezione che ha colpito gola, naso e orecchie, intaccando persino il cervello, per oltre 8 mesi è stata ricoverata, nel 2021, in Sudafrica.

Agli inizi di novembre ha fatto ritorno a palazzo per riabbracciare i suoi figli ma a seguito di una forte depressione è stata ricoverata in Svizzera dove ancora tutt’oggi si trova. È in una struttura super lussuosa dove viene sottoposta a dei trattamenti particolari per curare il suo esaurimento psicofisico.

Per via di questa situazione così delicata e della freddezza che si è instaurata tra lei e Alberto, si è parlato, nelle scorse settimane, di un imminente divorzio tra i sovrani monegaschi.

Charlene, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di ritornare a Monaco. La vita da principessa le sta piuttosto stretta e vorrebbe rimanere in Svizzera portando con sé i suoi figli.

In tanto la sua permanenza in clinica continua. La principessa avrebbe fatto però una richiesta particolare al suo consorte. Ecco quanto sborsa Alberto II per garantire libertà alla moglie.

Quanto spende il sovrano di Monaco per la consorte

Da novembre Charlene di Monaco è ricoverata in una struttura super lussuosa che si trova in Svizzera, più precisamente a Kusnacht, piccolo comune di Zurigo e non a Lugano come è stato detto fino ad ora.

Proprio in questa cittadina c’è la famosa clinica specializzata nella cura di disturbi psichici e dipendenze, che ospita la principessa. Per tanti mesi, Charlene si è sentita come un uccello in gabbia, triste e malinconica per la lontananza dal marito ma soprattutto dai figli Jacques e Gabriella.

Per tale ragione, Alberto II ha deciso di compiere un gesto forte per il bene della consorte.

Sapete che cosa ha fatto il sovrano monegasco? Il figlio di Ranieri spende ben 95.000 euro a settimana per garantire la massima libertà di movimento e ogni genere di comodità alla principessa.

Con questi soldi Alberto fa in modo che la consorte abbia un trattamento d’eccezione rispetto agli altri ospiti. È così che Charlene avrebbe un proprio lussuoso appartamento all’interno della clinica, con salotto, cucina, bagno e stanza da letto extra lusso.

A sua disposizione anche due guardie del corpo e un autista privato per portarla in giro. Ecco dunque che il sovrano ritorna sui suoi passi e fa un ulteriore gesto di carineria nei confronti della moglie.