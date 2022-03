UeD, Gemma gli mette le mani addosso: “Vado sotto?”, Maria non ci crede | VIDEO

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 il 10 marzo 2022, Gemma Galgani ha lasciato tutti a bocca aperta con uno dei suoi inaspettati gesti. Maria De Filippi è rimasta senza parole: scopriamo cosa è successo.

Non è la prima volta che Gemma Galgani si rende protagonista di episodi davvero esilaranti. Ma nella puntata andata in onda il 10 marzo 2022, la famosa dama torinese ha proprio esagerato. La conduttrice credeva a cosa stava assistendo, il filmato ha fatto il giro del web: scopriamo di più.

Gemma Galgani sconvolge tutti | Il gesto impensabile

I telespettatori di Canale 5 sanno che a Uomini e Donne può accadere proprio di tutto, soprattutto se al centro dello studio, c’è la storica dama del trono over, Gemma Galgani. Nella scorsa puntata del dating show, infatti, abbiamo visto la 72enne protagonista di un episodio davvero sconvolgente.

Anche Maria De Filippi è rimasta senza parole, perché la situazione è degenerata. Ma cosa è successo? In particolare, la dama torinese ha deciso di fare un massaggio provocante e rilassante a Franco, nonostante il cavaliere abbia dichiarato in più occasioni di non essere interessato a lei.

A quel punto Maria De Filippi ha fatto entrare in studio un lettino per poter far stendere comodamente Franco. Gli opinionisti, hanno addirittura chiesto se il cavaliere si potesse togliere la maglia, ma la conduttrice non ha acconsentito. Anche se l’uomo è rimasto con gli indumenti addosso, la situazione è degenerata. Proprio per questo, Maria è stata costretta ad intervenire: scopriamo cosa è accaduto.

L’intervento di Maria De Filippi | VIDEO

Gemma Galgani quando ha iniziato a mettere le mani addosso all’uomo, ha sfoggiato tutte le sue doti da massaggiatrice, anche se il maglione di Franco ha impedito di svolgere il massaggio perfettamente, infatti, ha chiesto a Maria De Filippi:

“Vado sotto?”

La conduttrice è rimasta senza parole e siccome i commenti piccanti non sono mancati, per non degenerare ha respinto la richiesta della dama e successivamente ha bloccato il bollente e imbarazzante massaggio.

Quando Franco si è alzato Gemma si è preoccupata per lui perché ha notato che il cavaliere era molto sudato e il suo viso era diventato rosso. L’uomo avrà cambiato finalmente idea sulla Galgani? Non ci resta che aspettare la prossima puntata per scoprirlo.