UeD, furiosa scenata di gelosia: rissa sfiorata davanti a tutti, Ida perde il senno | VIDEO

UeD, Ida Platano perde il senno. Una furiosa scenata di gelosia rischia di rovinare tutto. Ecco che cosa è successo nell’ultima puntata del dating show di Canale 5.

Ida Platano rischia di rovinare tutto per la sua gelosia. Si sfiora la rissa davanti a tutti. La dama perde la ragione. Situazione surreale.

Ida Platano perde la ragione

Tra i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne vi è sicuramente Ida Platano. La dama bresciana, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni per via della sua relazione con l’ex cavaliere Riccardo Guarnieri, sta attualmente frequentando il campano Alessandro Vicinanza.

Nonostante i due si piacciano, la dama continua ad avere delle riserve. Il salernitano conduce infatti una vita completamente diversa dalla sua: uscite notturne, serate e nottate fuori con gli amici.

Insomma, una routine che non si addice ad una donna di 42 anni con un figlio e tante responsabilità sulle spalle. In ogni caso, la Platano sembra fortemente interessata ad Alessandro e ancora una volta, proprio come in passato è successo con Riccardo, è venuta fuori la sua forte gelosia. Sapete che cosa è successo tra i due? Sfiorata la rissa davanti a tutti.

UeD, rissa sfiorata per colpa della gelosia

Ida Platano continua ad essere al centro dell’attenzione. La sua frequentazione con Alessandro Vicinanza si sta mostrando, giorno dopo giorno, sempre più complicata. Nell’ultima puntata, i due si sono raccontati a centro studio e hanno dichiarato di aver passato la notte insieme ma senza intimità.

Alessandro ha confessato di trovarsi molto bene con Ida se non fosse per un piccolo particolare: la sua eccessiva gelosia. Sapete che cosa ha fatto la dama bresciana? Secondo il racconto di Vicinanza, la Platano avrebbe perso la pazienza dopo che il cavaliere si è grattato la schiena davanti ad una cassiera alzandosi leggermente la maglietta.

La dama gli ha fatto una scenata di gelosia pazzesca. Ma questo non è un episodio isolato. Anche durante una cena ha rischiato di litigare con una signora perché aveva fissato Alessandro al ristorante.

Insomma, situazioni davvero surreali. Dinanzi a questi racconti che sono parsi esagerati agli occhi della stessa conduttrice, degli opinionisti e del pubblico, Ida, risentita, ha discusso ferocemente con Alessandro accusando il ragazzo di farla passare come una pazza possessiva.

Vicinanza ha cercato di risolvere la lite calmando l’animo della dama e comunicando che aveva intenzione di trascorrere un weekend con lei in Sicilia. Questa breve vacanza sarà forse l’occasione giusta per chiarirsi?