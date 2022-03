“Scappatella extraconiugale”, scandalo in casa reale a Monaco: Beatrice Borromeo distrutta

Problemi nella casa reale di Monaco. Beatrice Borromeo distrutta dalla ‘scappatella extra-coniugale’ di Pierre Casiraghi. Ecco che cosa sta succedendo in una delle famiglie più amate dello showbiz italiano e internazionale.

C’è aria di crisi tra Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo? La bellissima coppia, tra le più amate dello showbiz italiano e internazionale, da qualche settimana è al centro dell’attenzione non soltanto per questioni professionali.

Pierre e Beatrice sono tra i personaggi più amati dei gossip e spesso si è parlato del terzogenito di Carolina di Monaco come un nobile dall’animo folle e ribelle. Sposato con la bellissima giornalista dal 2015, la coppia ha due meravigliosi bambini.

Proprio come tutti, anche il loro matrimonio ha vissuto degli alti e bassi. I due sarebbero arrivati anche al punto di separarsi. In diverse occasioni, Casiraghi, è stato beccato in compagnia di altre donne.

La Borromeo, sempre diplomatica e riservata, non ha mai voluto gettare benzina sul fuoco e ha preferito risolvere privatamente le sue questioni sentimentali.

A quanto pare però, Casiraghi è ricascato di nuovo nell’errore ma questa volta rischia davvero grosso.

Casiraghi, la scappatella extra-coniugale potrebbe costargli caro

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo sembrano i personaggi di una favola moderna. Lei, pare una donna d’altri tempi e lui, il principe azzurro per antonomasia. Eppure, non sempre tutto ciò che è oro luccica e la Borromeo lo sa bene.

Più volte, la bellissima Beatrice si è ritrovata a fare i conti con le presunte infedeltà del marito. Pierre Casiraghi che il terzogenito figlio di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, nonché ottavo in linea di successione al trono di Monaco, si è sempre mostrato come un giovane ribelle e insoddisfatto.

Nonostante al suo fianco dal 2015, abbia una delle donne più belle del mondo, spesso si è lasciato travolgere da passioni extra matrimoniali. La compagna ha sempre sorvolato e perdonato dandogli la possibilità di recuperare il loro rapporto ma l’ultima scappatella extra-coniugale potrebbe costargli davvero caro.

Il magazine Bunte ha beccato l’affascinante Casiraghi con una giovane donna e, no, non è Beatrice. Non sappiamo chi sia la dama in questione e che ruolo abbia nella vita di Pierre, fatto sta che questa volta, dicono i media francesi, la Borromeo non ci passerà sopra.

Nonostante questo presunto tradimento sia avvenuto qualche tempo fa, le foto che incastrano Casiraghi hanno disturbato profondamente la giornalista che, oggi, è stanca di sentire questa storia che ha rischiato di mandare all’aria il suo matrimonio. Ogni volta che viene fuori, si riapre una ferita mai rimarginata che torna a far male.