Benedetta Rossi, segnata per sempre da quella terribile cicatrice: che vita ingiusta

Benedetta Rossi segnata per sempre da una terribile cicatrice. Ecco che cosa è successo ad una delle foodblogger più amate d’Italia. I dettagli.

Benedetta Rossi si confessa e parla della terribile cicatrice che ha cambiato per sempre il suo corpo. Ecco che cosa le è successo.

Benedetta Rossi, la food blogger più amata d’Italia

Chi non conosce Benedetta Rossi? La food blogger è tra le influencer più popolari e amate di Italia. Grazie alla passione per la cucina tramandata dalla mamma e dalla nonna, Benedetta è entrata nelle case degli italiani in punta di piedi conquistando il cuore di tutti.

Dopo la laurea in biologia e una breve esperienza professionale come artigiana di saponi, finalmente ha trovato la sua strada: la cucina. Insieme al marito, Marco Gentili, conosciuto nel 1997, ha aperto un agriturismo che ha rappresentato la fortuna della loro vita.

Benedetta Rossi è autrice di diversi libri ed è stata la protagonista di Fatto in casa per voi in onda su Food Network Italia. Ormai la food blogger è una vera e propria star ed è seguitissima sui social.

Proprio con i suoi fan, ha voluto condividere un momento molto delicato della sua vita: una complicata operazione che le ha lasciato un segno indelebile, una profonda cicatrice.

La terribile cicatrice della food blogger

Benedetta Rossi è amatissima e il suo profilo social ne è la prova. Su Instagram conta oltre 4,2 milioni di follower. Proprio con i suoi fan più fedeli, ha voluto condividere un momento molto delicato.

A gennaio, la famosa food blogger si è dovuta sottoporre a un complicato intervento chirurgico alla schiena che per diverso tempo aveva rimandato. Sui social, la donna aveva confessato la sua paura e le sue ansie ma tanti seguitori le sono stati vicino e l’hanno rincuorata con messaggi di affetto e pensieri positivi.

L’intervento fortunatamente è andato bene ma sicuramente la chef non lo dimenticherà mai. Purtroppo l’operazione le ha lasciato una cicatrice visibile, un taglio di 15 cm che non passa sicuramente inosservato.

La foodblogger, che è sempre stata una paladina del body positive e che da anni combatte contro critiche e giudizi per il suo aspetto fisico, ha lanciato un messaggio rincuorante.

Nonostante questo taglio di 15 cm non la faccia sentire a proprio agio con il suo corpo, lei si sente bene psicologicamente perché ha il pieno sostegno non soltanto dei suoi fan ma soprattutto del suo grande amore, il marito Marco.

Ormai Benedetta sta bene, si è ripresa completamente dall’operazione ed è tornata in forma più di prima. La cicatrice, d’altronde, pur essendo ben visibile si può coprire tranquillamente.