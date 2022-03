Avanti un altro, ve la ricordate la cantante lirica Yasko? Ecco perché purtroppo è scomparsa

By

Avanti un altro, ve la ricordate la bravissima cantante lirica Yasko? È scomparsa dalla trasmissione improvvisamente. Ecco perché.

Che fine ha fatto la talentuosa cantante lirica Yasko? L’amatissima protagonista del salottino di Avanti un altro è scomparsa dalla trasmissione. Ecco la ragione.

Chi è Yasko, la famosa cantante lirica di Avanti un altro

Avanti un altro è la famosa trasmissione Mediaset condotta da ormai oltre 10 anni da Paolo Bonolis con la sua spalla storica Luca Laurenti. Il game show di Canale 5, in onda nella fascia preserale, piace tanto ai telespettatori che attendono con ansia il consueto appuntamento giornaliero per vivere un’ora di spensieratezza e divertimento.

Tutti i personaggi che si presentano al cospetto del mitico mattatore della televisione, sono davvero straordinari: le risate sono garantite. Avanti un altro si distingue dagli altri programmi per la presenza di protagonisti particolari.

Ricorderete sicuramente che nel famoso salottino c’era anche una bravissima cantante giapponese, Yasko Fujii che con la sua voce ha incantato per anni i telespettatori di Canale 5.

Lei, così come anche altri personaggi del salottino del famoso programma Mediaset, è improvvisamente scomparsa dalla trasmissione. Che cosa le è successo?

Perché la cantante è scomparsa da Avanti un altro

Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Sono tanti i protagonisti del salottino di Avanti un altro che nel corso delle varie edizioni sono misteriosamente scomparsi dalla trasmissione.

Ricorderete per esempio l’alieno o il mimo. A loro si aggiunge anche un’ altra amatissima protagonista del salottino: la cantante lirica Yasko Fujii. Dal 2012, la bravissima artista giapponese ha fatto parte del game show di Canale 5 ma da qualche anno a questa parte, tuttavia, le sue apparizioni al fianco di Paolo Bonolis sono diventate sempre più sporadiche.

Yasko è una artista dal talento straordinario. Trasferitasi da giovanissima dal Sol Levante in Italia, dal 2003 vive a Cava Dei Selci insieme al figlio Tamoi. Ha lavorato come lirica e artista teatrale ricoprendo ruoli da protagonista in diversi musical.

Donna dal talento eclettico e dalla voce straordinaria, Yasko ha incantato i telespettatori di Canale 5 con la sua partecipazione ad Avanti un altro. Il pubblico l’ha sempre adorata per la sua dolcezza e la sua bravura.

L’assenza della giapponesina si fa sentire e i telespettatori si sono chiesti che fine abbia fatto l’artista. Ebbene, sembra che la donna non possa più essere ospite fissa del salottino per tener fede ad alcuni impegni lavorativi assunti in precedenza.

A quanto pare, la cantante è molto impegnata con concerti ed eventi e quindi non può più partecipare attivamente alla trasmissione Mediaset. Tuttavia, ogni volta che i telespettatori la rivedono, è sempre una grande gioia per gli occhi e le orecchie.