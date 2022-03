Amici, la frecciatina della famosa ex disintegra LDA | La conosciamo benissimo

Amici, LDA colpito nei sentimenti dalla famosa ex fidanzata. Lei la conosciamo benissimo. Ecco che cosa ha dichiarato sui social.

Il figlio di Gigi D’Alessio sotto accusa. Arriva una frecciatina velenosa da parte della famosissima ex fidanzata. Ecco che cosa è successo ad uno dei protagonisti più amati della scuola di Amici.

Amici, LDA nell’occhio del ciclone

Manca ormai davvero pochissimo al serale. Il 19 marzo andrà in onda la prima puntata in prime time dell’amatissimo talent di Canale 5. Sono 18 gli allievi che hanno ottenuto la maglia dorata che ha rappresentato in queste settimane l’obiettivo primario da raggiungere per accedere alla fase finale.

Tra i protagonisti che vedremo in prima serata c’è anche LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio ha raggiunto, nonostante la sua giovane età, già dei record straordinari conquistando il suo primo disco d’oro.

LDA è un giovane molto vivace e dal carattere peperino. A quanto ne sappiamo, è single. Tuttavia, in passato, è stato fidanzato con una giovanissima che conoscete tutti. Ebbene, proprio lei ha colto un’occasione particolare per lanciare, tramite i social, una frecciatina al suo ex.

La frecciatina dell’ex disintegra LDA

Da qualche giorno, il figlio di Gigi D’Alessio è al centro dell’attenzione per via della lite avuta con altri allievi della scuola, Serena e Albe. Il caos in casetta è scoppiato per la questione delle pulizie.

La coppia, formata dal cantate e dalla ballerina, ha saltato il proprio turno di faccende domestiche preferendo dormire e LDA ha preso il controllo della situazione facendo i servizi anche al posto loro.

Serena, in particolare, è rimasta fortemente turbata da questa situazione dato che LDA l’ha accusata di essere pigra. La discussione tra i 3 allievi è proseguita per tante ore e si è sfiorata la rissa.

Dopo le scene mandate in onda, anche l’ex fidanzata di LDA ha voluto dire la sua e non l’ha toccata proprio leggera. La giovane ha lanciato, tramite i social, una frecciatina al suo ex compagno.

Stiamo parlando di Elena Manuele. LDA e la cantautrice siciliana hanno avuto una breve frequentazione prima che entrambi entrassero nella scuola di Amici. Poi si sono ritrovati a condividere anche la stessa accademia per alcune settimane.

I due non si sono lasciati in ottimi rapporti e più volte anche la Manuele ha discusso, quando era ancora una concorrente di Amici, con il giovane cantante per la questione delle pulizie: Luca l’aveva accusata di non impegnarsi nelle faccende domestiche.

Ebbene, la giovane ha avuto la sua rivincita e ha ‘distrutto’ il suo ex fidanzato scrivendo su Twitter: “Se volete vi insegno la tecnica”. Ironizzando sul caratterino dell’ex che spesso si mostra saputello nei confronti di tutti.

L’ex allieva di Amici ha scoccato dunque la freccia al veleno nei confronti del figlio di Gigi D’Alessio che è stato accusato anche sui social, e in passato dalla stessa Elena, di essere troppo saccente, egocentrico e a tratti esagerato.