“Vuole abbandonare”, UeD: protagonista più amato del trono over lascia il programma

UeD, amatissimo protagonista del trono over lascia il programma. La conduttrice lo annuncia in diretta. Pubblico e telespettatori a bocca aperta.

Uno tra i più amati cavalieri del trono over di Uomini e Donne ha deciso di lasciare il programma, vuole abbandonare. Maria De Filippi lo comunica così allo studio.

Protagonista di UeD lascia il programma

Il trono over del dating show di Canale 5, Uomini e Donne, piace tantissimo ai telespettatori che si appassionano alle vicende sentimentali di dame e cavalieri che arrivano alla corte di Maria De Filippi per trovare la dolce metà.

La moglie di Maurizio Costanzo, nelle vesti di un Cupido moderno, fa del suo meglio per accontentare quanti si presentano al suo cospetto e regalare loro amore e serenità. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne abbiamo assistito, proprio a proposito del trono over, ad una comunicazione che ha lasciato il pubblico basito.

La conduttrice ha dichiarato che un amatissimo protagonista del trono over ha deciso di abbandonare il programma. Queen Mary ha voluto parlare con il diretto interessato cercando di approfondire le ragioni. Ecco chi ha preso questa drastica decisione e perché.

Chi è il cavaliere che ha deciso di lasciare lo studio

Ogni giorno il consueto appuntamento con UeD riserva sorprese inaspettate e ricche di colpi di scena. Avete visto che cosa è accaduto nelle scorse ore? Un amatissimo protagonista del trono over ha deciso di lasciare il programma.

Chi ha preso questa decisione così drastica? Si tratta di Alessandro. Il 91enne che abbiamo conosciuto per la sua frequentazione con Pinuccia, la dama di Vigevano, ha deciso di lasciare la trasmissione.

Maria De Filippi è stata informata di questa news spiacevole dalla sua redazione e ha deciso di parlarne con il diretto interessato per capirne le ragioni. La moglie di Maurizio Costanzo introduce così l’argomento e chiede ad Alessandro il perché della sua scelta.

Il 91enne risponde che, a seguito delle vicende vissute con Pinuccia, si è sentito in difficoltà e scoraggiato: abbandonare il programma è parsa come l’unica via d’uscita. Tra l’altro, la signora Vincenza che stava conoscendo, ha deciso di interrompere con lui la frequentazione e di rimanere solo amici.

Nonostante Alessandro ci sia rimasto male, si è fatto forza e si è lasciato convincere a rimanere a Uomini e Donne. Pinuccia, dal canto suo, si è mostrata ancora fortemente interessata al cavaliere ma lui, una volta per tutte, ha chiarito di non voler ritornare con lei. Come evolverà la situazione? Nel frattempo, i telespettatori sono felici che Alessandro non abbia lasciato, almeno per ora, la trasmissione.