Uovo all’occhio di bue con cottura al mestolo, il trucco facile: così non sporchi nulla

L’uovo all’occhio di bue è tra le preparazioni più veloci, si prepara in 5 minuti, ed è un secondo piatto semplice e gustoso.

Pochi gli ingredienti che occorrono per la preparazione di questa ricetta: uovo, burro o in alternativa l’olio, sale e pepe.

Proprietà nutritive delle uova

Le uova offrono molti vantaggi, sono poco costose, facili da preparare, si cucinano rapidamente e offrono una solida fonte di proteine. I modi di cucinarle sono tantissimi.

La cottura più utilizzata per le uova è quando si fanno “sode”. In questo caso l’uovo viene cotto nel suo guscio in acqua bollente. Realizzarlo è semplice, basta riempire una pentola con acqua a sufficienza per coprire le uova di circa due dita. Una volta portata a bollore, si versano con cura le uova e si lasciano per 10-12 minuti.

Per sbucciarle più facilmente, basta mettere le uova immediatamente a bagnomaria in acqua ghiacciata dopo averle bollite, quindi va picchiettato delicatamente il guscio.

Un uovo sodo contiene: Vitamina A, Folato, Vitamina B5, B12, B2, Fosforo, Selenio, oltre vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina B6, calcio e zinco.

In effetti, le uova sono praticamente il cibo perfetto in quanto contengono un po’ di quasi tutti i nutrienti di cui hai bisogno. Meglio se riusciamo ad acquistare uova arricchite con omega-3.

Uovo all’occhio di bue

Che le uova siano cucinate sode, o strapazzate, per farne delle frittate o in camicia, le uova possono essere un piatto semplice e tutt’altro che banale, che richiede solo di avere alcuni accorgimenti al fine di conseguire un ottimo risultato!

La preparazione delle uova all’occhio di bue è un’altra delle preparazioni più usuali, dove l’uovo viene paragonato ad un occhio con tanto di parte bianca dell’occhio e pupilla.

La padella antiaderente è lo strumento dove prepararlo, impiegando un po’ di olio o in alternativa del burro. Quando l’olio o il buro sfrigola, va versato l’uovo rotto direttamente al suo interno facendo in modo che il tuorlo sia posizionato al centro.

La padella va lasciata sul fuoco per circa 1-2 minuti, se desideriamo un tuorlo liquido, qualche minuto di più se desideriamo che il tuorlo sia più compatto.

Al termine possiamo aggiungere anche solo sale e pepe, ma per dare un tocco in più possiamo pensare ad una spolverata di tartufo!

Un modo insolito di fare l’uovo all’occhio di bue è la cottura eseguita utilizzando un mestolo…in pratica va sostituita la padella con un mestolo. In questo modo l’uovo rimane “racchiuso” nella concavità del mestolo e non sporchiamo altro.