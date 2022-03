By

È guerra nella Royal Family. Il principe Harry fa uno sgarbo clamoroso alla regina Elisabetta. Ecco il vile gesto fatto dal figlio di Lady Diana a sua nonna. Assurdo.

È guerra aperta tra il principe Harry e la regina Elisabetta. Il secondogenito di Lady Diana e Carlo ha fatto un clamoroso sgambetto alla monarca inglese. Questa volta, Queen Elizabeth non gliela farà passare liscia.

Harry e la regina Elisabetta ai ferri corti

Da quando il principe Harry ha sposato l’ex attrice americana, Meghan Markle, i rapporti tra la regina Elisabetta e il secondogenito di Carlo e Diana si sono raffreddati sempre di più. Il principe dai rossi capelli ha deciso di lasciare la Royal Family per vivere la vita di un ‘comune’ cittadino.

Dopo il matrimonio celebrato con la Markle e tenutosi con una cerimonia super glamour in Inghilterra, i due neo sposi hanno lasciato il Regno Unito per trasferirsi definitivamente oltreoceano.

Oggi vivono in California con i loro due bambini, Archie e Lilibet. Da quando si trova in America e ha cominciato la sua nuova vita, il principe Harry raramente è ritornato nel suo paese natale.

È attesa la sua presenza per l’evento commemorativo in onore del Principe di Edimburgo che si terrà a marzo e per la celebrazione dei 70 anni di regno della regina Elisabetta a giugno.

Con molta probabilità, grande assente a questi due importanti eventi pubblici sarà Meghan Markle e tutto per una questione di sicurezza. Sembra infatti che il principe Harry sia in guerra con Scotland Yard che non vuole più fornire sicurezza ai due duchi del sussex e famiglia. Intanto, il principe è nell’occhio del ciclone lo sgarbo clamoroso fatto a sua nonna.

Lo sgarbo del principe alla regina non passa inosservato

C’è tensione tra il principe Harry e la regina Elisabetta. Il secondogenito di Lady Diana ha fatto un clamoroso sgarbo alla monarca.

Sapete che cosa ha combinato? L’8 marzo, in occasione della festa della donna,il duca del Sussex ha voluto condividere con i suoi seguitori due scatti davvero emozionanti.

Nel primo si vede lui, piccolino, sulle spalle della adorata mamma Lady Diana. Poi, in un altro scatto, la sua consorte insieme a sua madre, la signora Doria. Il pensiero di Harry è proprio per le 3 donne più importanti della sua vita: sua madre, sua moglie e, a quanto pare, anche sua suocera!

Nessuna menzione è stata fatta alla regina Elisabetta. Nessun ricordo, nessuna parola spesa per lei. I fan del principe sono rimasti allibiti eppure lui e la consorte continuano a vivere comunque con i soldi della Regina Elisabetta.

Nonostante la loro scelta di allontanarsi dalla Royal Family, buona parte delle loro entrate dipendono direttamente dal Ducato di Cornovaglia che genera proventi da capogiro anche per la loro famiglia. Questo gesto di irriconoscenza di Harry è stato considerato come un vero e proprio smacco alla regina.