Michelle Hunziker, colpo di scena clamoroso. La showgirl svizzera ha perdonato Trussardi. Questa volta fa sul serio: la famiglia è di nuovo unita. I fan sono al settimo cielo.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono ricongiunti? La bella svizzera si è confessata sorprendendo tutti: ha perdonato l’imprenditore di moda e ha riunito di nuovo la sua famiglia.

La decisione di Michelle Hunziker

Il 18 gennaio 2022 Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunciavano all’Italia la decisione di porre fine al loro matrimonio. Dopo 10 anni di passione, amore e due splendide figlie, quella che per anni è stata una delle coppie più belle dello showbiz italiano, decide di separarsi con la promessa di rimanere in buoni rapporti per il bene dei loro gioielli più preziosi, Sole e Celeste.

Da quando si sono lasciati, ciascuno di loro ha preso strade differenti. La Hunziker, in particolare, si è gettata a capofitto nel lavoro ed è stata la protagonista di Michelle Impossible, un programma in due puntate nato per celebrare i 25 anni di carriera.

In questi quasi due mesi di distanza, chiacchiere e pettegolezzi non sono mancati. Si è parlato di un ricongiungimento della Hunziker con Eros Ramazzotti, di un nuovo amore sbocciato tra Trussardi e la nipote di Elisabetta Franchi.

Hunziker e Trussardi, la famiglia di nuovo unita

Notizie queste ufficialmente smentite dai diretti interessati. Arriva però, adesso, una notizia che sorprende tutti: la Hunziker ha deciso di riunire la sua famiglia. Lei e Tomaso sono di nuovo insieme.

Michelle ha preso una decisione importante che ha sconvolto tutti: perdonare Tomaso. La Hunziker e Trussardi hanno deciso di darsi una nuova chance, non come coppia ma come famiglia. La conduttrice svizzera ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha parlato del delicato periodo privato che sta vivendo.

La separazione da Trussardi non è stata affatto semplice e ha rappresentato una enorme sofferenza per lei e per le sue figlie. Dopo settimane di discussioni e crisi, finalmente la svizzera ha raggiunto il suo obiettivo: il perdono.

La conduttrice ha dichiarato che le situazioni sono mutevoli e che le cose possono cambiare: ci si prende, ci si lascia, ma ci sono persone importanti che tali rimarranno per sempre e Tomaso è proprio una di queste.

A proposito del perdono ha aggiunto:

“Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo”.

La Hunziker ha tenuto fede alle sue parole: lei e Tomaso si sono riuniti in un’occasione speciale, il compleanno di Celeste. L’8 marzo entrambi si sono lasciati fotografare alla festa della piccola. I due apparivano sereni, complici e sorridenti. La famiglia è di nuovo riunita.