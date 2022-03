Avanti un altro, avete mai visto la fidanzata di Jurgens? Preparatevi a rifarvi gli occhi | FOTO

Paroliere, autore televisivo e storico personaggio della televisione italiana, Stefano Jurgens lo conosciamo tutti, ma pochi sanno della sua vita privata. Avete mai visto la sua fidanzata? Lei è davvero bellissima: vediamola.

I telespettatori, da qualche tempo hanno cominciato a conoscere realmente Stefano Jurgens, autore televisivo e noto volto dei programmi di Paolo Bonolis. Molti non sanno la sua esperienza nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo e nemmeno la sua vita privata. Per questo, è il momento di saperne di più, soprattutto sulla sua fidanzata.

Stefano Jurgens: vita privata

La carriera di Stefano Jurgens ha spiccato il volo a soli 25 anni, da quel momento non ha mai smesso di lavorare per diventare uno dei più grandi e conosciuti autori televisivi. Classe 1953, nato a Roma il 18 aprile 1953, figlio d’arte, infatti, suo padre era un regista. Nel 1977 collabora con Corrado in veste di autore e dopo la seconda edizione di Domenica In, inizia a lavorare nelle trasmissioni più importanti.

Successivamente conosce Paolo Bonolis e da lì non si sono mai separati, infatti, lo ha seguito in tutti i suoi programmi: Tira & Molla, Il gatto e la volpe, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan? e Avanti Un altro! In quest’ultima trasmissione è anche giudice insieme a Christian Monaco.

Ormai sono anni che lavora nel mondo dello spettacolo, ma in pochi conoscono il suo privato. Stefano ha due figli ed oggi è fidanzato con una donna bellissima che ha conosciuto proprio grazie al suo lavoro: scopriamo di più.

Stefano Jurgens, chi è la sua fidanzata? E’ una meraviglia

Recentemente Stefano Jurgens è stato avvistato insieme ad una donna in un bar al centro di Roma. I due si sono scambiati qualche coccola e dalle foto sembrano molto vicini. Lei si chiama Viviana Cordella ed è davvero biondissima e bellissima.

Sappiamo che è originaria di Brindisi ed è un’attrice e fotomodella. Ha anche partecipato al noto programma di Paolo Bonolis “Ciao Darwin”, infatti, si vocifera che abbia conosciuto la sua dolce metà proprio durante la registrazione di una delle puntate.

Ma anche se i giornali e diversi siti parlano già di amore, il noto autore ai microfoni di Radiochat.it, ha smentito la storia con Viviana dicendo che è è soltanto una cara amica che ha frequentato la sua accademia. Non sappiamo quale sia la verità, ma al momento possiamo affidarci alle sue parole.