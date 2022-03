Amici, LDA perde il controllo: scoppia una violentissima rissa in casetta | VIDEO

Amici di Maria De Filippi, scoppia il putiferio in casetta. LDA perde il controllo e diventa protagonista di una violentissima rissa con altri allievi. Momenti di panico.

LDA protagonista di una violenta rissa insieme ad altri allievi. Il figlio di Gigi D’Alessio perde le staffe e scoppia il putiferio nella casetta di Amici.

Ormai ci siamo. Il 19 marzo andrà in onda la prima puntata dell’attesissimo serale di Amici di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi, i professori hanno assegnato le ultime maglie dorate e con grande sorpresa di tutti, pubblico incluso, sono ben 18 gli allievi promossi nella fase finale del famoso talent show.

Tra coloro che vedremo al serale vi è anche LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio, in tutti questi mesi di permanenza nella scuola più famosa d’Italia, si è fatto conoscere non soltanto per la sua bravura ma anche per il suo caratterino.

Spesso è stato richiamato dagli autori e dai professori per la sua pigrizia e la sua indisciplina che gli sono valsi, in più occasioni, provvedimenti piuttosto severi. Proprio lui, nelle scorse ore, si è reso protagonista di una rissa. Il cantante ha perso le staffe e ha litigato furiosamente con altri allievi. Scoppia il caos in casetta.

LDA perde la pazienza e scoppia la rissa

LDA è sicuramente uno degli allievi più amati del talent Amici di Maria De Filippi. Il figlio di Gigi D’Alessio ha ottenuto la maglia dorata e lo vedremo, per tale ragione, al serale. Luca non ha un carattere molto mite e spesso si è reso protagonista di dibattiti e discussioni con altri allievi e professori.

Proprio lui, nelle scorse ore, ha perso nuovamente la pazienza ed è stato promotore di una rissa che ha coinvolto anche altri concorrenti. Ma procediamo con ordine. Nell’ultimo daytime, i telespettatori hanno potuto assistere ad una discussione intavolata tra LDA, Alberto e Serena.

Il figlio di Gigi D’Alessio ha affermato che la coppia di allievi non contribuisce abbastanza a tenere in ordine la casa e soprattutto non rispetta la tabella delle pulizie. In particolare, il giovane cantante fa riferimento al fatto che Serena e Alberto avrebbero dovuto pulire la cucina e invece sono stati beccati a dormire.

La lite tra i tre è piuttosto accesa tanto che LDA, dopo aver alzato furiosamente la voce, esce dalla casa sbattendosi la porta alle spalle. Se con Albe, dopo qualche ora, la situazione sembra essere sotto controllo, non lo è con Serena.

La ballerina, presa da un impeto d’ira e infastidita dalle sue continue risate, arriva a litigare anche con Nunzio. Che cosa succederà adesso? Serena è furiosa e questa volta sembra non voler fare il primo passo per risolvere la lite.