Uomini e Donne non smette mai di sorprendere: un’altra baruffa si è verificata nel salotto dei sentimenti. Un’amatissima dama ha abbandonato il programma dopo essere stata smascherata pubblicamente.

Rissa nello studio di UeD

Ogni nuova puntata di Uomini e Donne riserva delle sorprese inattese. I telespettatori attendono con ansia l’inizio del consueto appuntamento quotidiano con il salotto dei sentimenti di Maria De Filippi per vedere come evolvono le vicende sentimentali dei protagonisti più amati di Canale 5.

Ad attirare l’attenzione, più che il trono dei giovani, è quello degli over. Nonostante la loro età, dame e cavalieri riescono a vivere e a far vivere ai telespettatori emozioni e storie avvincenti, condite talvolta con un pizzico di trash.

Proprio una amatissima dama del trono over è stata protagonista di una accesa discussione a seguito della quale ha abbandonato il programma: la donna è stata smascherata a centro studio davanti a tutti.

Dama smascherata a centro studio

Ecco che cosa è successo: nuova rissa nello studio di Uomini e Donne ma questa volta le protagoniste di una baruffa non sono, come avviene solitamente, Tina Cipollari e Gemma Galgani amiche-nemiche da oltre 12 anni, bensì altre due protagoniste del parterre femminile del trono over.

Stiamo parlando di Stefania e Giuliana. Le due signore hanno discusso a centro studio ed è accaduto qualcosa dai risvolti davvero imprevedibili. Come sappiamo, Giuliana ha frequentato per pochissimo tempo il cavaliere Biagio Di Maro, ma da parte sua non è scattata la scintilla e pertanto ha deciso di interrompere la frequentazione con lui.

La dama si è mostrata però interessata ad un altro cavaliere, Massimo. Maria De Filippi ha fatto accomodare Giuliana a centro studio proprio per parlare della sua frequentazione con lui.

La loro conoscenza è iniziata in maniera positiva e le cose procedono a gonfie vele, tuttavia, qualcuno ha qualcosa da ridire: la dama Stefania svela delle informazioni importanti.

La donna prende parola e dichiara:

“Non era quello che dormiva e non si svegliava? Mi hai chiesto se lo stavo vedendo. Ho sentito anche una telefonata con tua madre in cui dicevi che Biagio ti ha dato visibilità”.

Secondo la dama Stefania, Giuliana si trova a Uomini e Donne solo per farsi conoscere dai telespettatori e ottenere anche lei visibilità e popolarità. Giuliana è senza parole.

Queste accuse gratuite la fanno sentire male tanto che la dama, dopo gli attacchi anche della Cipollari, decide di alzarsi e in lacrime abbandona il programma. Come evolverà la situazione?