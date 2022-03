“Sentita a casa” Matteo già in lacrime: l’esterna più emozionante della storia del programma

By

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, al centro dell’attenzione era presente il tronista Matteo Ranieri e la sua nuova corteggiatrice Valeria. Il giovane è rimasto davvero tanto colpito dalla ragazza: scopriamo cosa è accaduto.

A Uomini e Donne, i colpi di scena e le emozioni non mancano proprio mai. Nella scorsa puntata del dating show di Canale 5, abbiamo visto Matteo Ranieri, particolarmente emozionato dopo un’esterna con una delle sue corteggiatrici: ecco cosa è accaduto durante il loro incontro.

UeD, l’esterna più emozionante della trasmissione

Matteo Ranieri, è il tronista più amato dal pubblico di Canale 5, perché si è sempre distinto per la sua sensibilità e dolcezza. Per lui, è scesa una ragazza proprio con le stesse caratteristiche.

Lei si chiama Valeria, ha 25 anni, vive a Casoria in provincia di Napoli ed è laureata in economia, ma si occupa di recupero credito. Non solo è bellissima, ma è davvero genuina e dolcissima.

Matteo e Valeria si sono conosciuti sul web, tramite la redazione, e già al loro primo incontro si è avvertito un feeling davvero speciale, che ha lasciato tutti di stucco. E’ stata l’esterna più emozionante della trasmissione: scopriamo cosa è accaduto.

Matteo Ranieri e Valeria: la loro prima esterna

Tra Matteo Ranieri e Valeria c’è davvero tanta complicità. La ragazza è rimasta davvero colpita dall’animo buono del tronista e anche lui ha avvertito la stessa cosa nei suoi confronti.

I due sembrano molto simili, infatti, già dalla loro prima esterna hanno provato delle emozioni fortissime che raramente capita di vivere nella vita. Un incontro speciale e per niente banale, infatti, hanno visto un film seduti in un’auto d’epoca e poi si sono confrontati per conoscersi meglio.

Entrambi sono rimasti positivamente colpiti. Valeria ha rivelato di essere stata davvero bene, non si sarebbe mai aspettata un’esterna del genere. La giovane, al centro dello studio, ha raccontato:

“Per essere una prima esterna è stata ricca di emozioni. Io mi sono sentita molto accolta perché è stato molto affettuosa, sono stata quasi a casa.”

Una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Valeria e Matteo sembrano essere molto vicini, infatti, anche Gianni Sperti lo ha notato. L’opinionista ha commentato il loro incontro dicendo che secondo lui è stata l’esterna più emozionante che il tronista abbia fatto durante il suo percorso.