Regina Elisabetta, l’agghiacciante profezia di Nostradamus | Mancano pochi giorni

Regina Elisabetta, conoscete l’agghiacciante profezia di Nostradamus? È davvero inquietante. Ecco che cosa aveva predetto il famoso astrologo francese.

Mancherebbe poco alla morte della regina Elisabetta II. Una profezia del famoso Nostradamus parla chiaro. Ecco che cosa aveva scritto riguardo la monarchia inglese l’astrologo.

La profezia di Nostradamus sulla Regina Elisabetta spaventa tutti

Non sono stati giorni semplici, questi, per la regina Elisabetta che il 20 febbraio 2022 è risultata positiva al covid dopo Carlo e Camilla. La sovrana ha dovuto mettere in stand-by i suoi impegni ufficiali e istituzionali per pensare alla sua salute.

Nelle scorse settimane, il sito Hollywood Unlocked aveva annunciato la dipartita della monarca inglese dichiarando che, fonti vicine Buckingham Palace, avevano comunicato il decesso di Queen Elizabeth. Si è trattato, fortunatamente, solo di una terribile fake news.

La sovrana sta bene, si sta riprendendo dal covid e per il momento manifesta sintomi parainfluenzali. Arriva però una notizia che lascia tutti basiti. Siete a conoscenza della profezia del famoso astrologo Nostradamus? Ebbene, proprio lui aveva fatto una previsione sulla monarchia inglese che oggi fa paura.

Che cosa ha predetto Nostradamus

La regina Elisabetta potrebbe avere i giorni contati. Questo è quanto si apprende da una profezia fatta dal famoso astrologo francese Nostradamus. Tutto inizia nel 1955 quando viene pubblicato il libro, Les Propheties, che contiene 942 profezie, alcune delle quali si sono avverate come, per esempio, l’ascesa di Hitler al potere, la caduta delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki e l’assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy.

A preoccupare è però una profezia che nello specifico parla della monarchia inglese e della Regina Elisabetta. Facciamo riferimento in particolare alla quartina 97 che annuncia la caduta della Royal Family con l’arrivo di tre eredi.

Questo è quanto si può leggere nella quartina:

“Alla fine della guerra le grandi potenze cambiano. Vicino alla riva del fiume nascono tre bellissimi bambini. Rovineranno la città quando saranno maggiorenni per cambiare il regno di quel paese e vederlo non crescere più”.

Secondo un’interpretazione, i tre figli sarebbero William, Harry e la principessa Beatrice di York. Il primogenito di Lady Diana è nato una settimana dopo la fine delle guerre in Falkland che hanno coinvolto il Regno Unito e l’Argentina.

Il fiume che si menziona potrebbe essere il Tamigi oppure l’oceano che bagna l’Inghilterra. Questa profezia è tornata a spaventare dopo che Elisabetta è stata ricoverata in ospedale per alcuni problemi di salute a causa dei quali, si crede, molto presto potrebbe lasciare il trono a suo figlio Carlo e abbandonare la vita terrena.

Molti credono che in realtà questa profezia sia non attendibile dato che la principessa Beatrice non è sorella di William ed Harry ma semplicemente una cugina. Altri credono, invece, che i tre figli di cui parla Nostradamus, sono quelli di William e Kate: il principe George, la principessa Charlotte e il principino Louis.