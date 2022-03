Principe William, non può avere più figli: “Kate ne soffre” | Dolore devastante

Kate e William, clamoroso: i duchi di Cambridge non possono più avere figli. Un dolore devastante. Ecco la notizia bomba che ha lasciato i sudditi interdetti.

Il principe William non può più desiderare figli da Kate e la ragione è molto seria. Dolore devastante nella Royal Family.

Kate e William devastati dal dolore

I duchi di Cambridge sono tra i reali più amati di sempre. Figure istituzionali empatiche e benvolute non soltanto dai sudditi inglesi ma dai popoli di tante Nazioni, rappresentano il modello di reggenza perfetto.

Lei che è stata definita più volte come l’erede di Lady Diana per il suo sorriso meraviglioso e la sua dolcezza, è entrata nel cuore di tutti. Lui è un principe per antonomasia e non potrebbe essere più fortunato ad avere la dolce Kate al suo fianco.

Sposati da 2011, sono indubbiamente figure di spicco per la monarchia inglese e, tra l’altro, i preferiti della Regina Elisabetta. William e consorte hanno messo su famiglia appena dopo lo sfarzoso matrimonio e oggi sono genitori di tre meravigliosi bambini: il principe George, futuro erede al trono, nato nel 2013, la principessa Charlotte nata nel 2015 e il principino Louis nato nel 2018.

Più volte i duchi di Cambridge hanno manifestato la loro intenzione di allargare la famiglia ma a quanto pare, un quarto royal baby non è possibile: William non può più avere figli da Kate e la ragione è molto triste.

Perché la duchessa non può più avere figli

William e Kate hanno sempre affermato, nelle numerose interviste rilasciate ai diversi mass media internazionali, il loro desiderio di avere un quarto figlio. Sembra, però, che la Royal Family sia destinata a non allargarsi e la ragione è molto triste.

In ogni gravidanza affrontata, la dolce duchessa ha sofferto di una terribile depressione post partum. L’esperta reale Katie Nicholl, in un documentario incentrato proprio sui membri della Royal Family, ha raccontato della depressione di cui ha sofferto la Middleton dopo aver messo al mondo i suoi tre bambini.

La duchessa si sarebbe aperta in più occasioni anche con la sovrana raccontandole della difficoltà di gestire i neonati senza, tra l’altro, l’aiuto di una tata a tempo pieno, decisione questa rigorosamente presa dalla stessa Kate.

A correre in aiuto della duchessa c’è però mamma Carole che ancora tutt’oggi, quando la figlia ha bisogno, si precipita a palazzo per darle una mano con i nipotini. Insomma, nonostante anche William desideri un quarto figlio, la scelta di non mettere al mondo un altro royal baby è solo per proteggere la salute mentale della duchessa.